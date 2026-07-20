Стали известны победители фестиваля вертикальных сериалов REALIST

Гран-при досталось китайскому проекту платформы Hongguo «Моя мать – королевский страж»

В Москве объявили лауреатов первого международного фестиваля вертикальных сериалов REALIST.

Гран-при смотра досталось китайскому проекту платформы Hongguo «Моя мать – королевский страж». В центре повествования – бывшая глава Королевской стражи Чу Цяоюй, которая спустя годы вынуждена вновь взяться за оружие. Чтобы спасти дочь и остановить заговор, угрожающий государству, ей предстоит вернуться на службу и вновь возглавить Королевскую стражу.

Напомним, что победителей выбирали зрители путем голосования на платформе.