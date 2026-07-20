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Стали известны победители фестиваля вертикальных сериалов REALIST

Автор: БК

20 июля 2026

Гран-при досталось китайскому проекту платформы Hongguo «Моя мать – королевский страж»

В Москве объявили лауреатов первого международного фестиваля вертикальных сериалов REALIST.

Гран-при смотра досталось китайскому проекту платформы Hongguo «Моя мать – королевский страж». В центре повествования – бывшая глава Королевской стражи Чу Цяоюй, которая спустя годы вынуждена вновь взяться за оружие. Чтобы спасти дочь и остановить заговор, угрожающий государству, ей предстоит вернуться на службу и вновь возглавить Королевскую стражу.

Напомним, что победителей выбирали зрители путем голосования на платформе.

Полный список победителей
• Гран-при – «Моя мать – королевский страж» (Китай)
• Лучшая классическая микродрама – «Из переговорной – в спальню» (Турция)
• Лучший жанровый вертикальный сериал/микродрама – «Кукловод» (Индия) и «Залечь на дно в Желохово» (Россия)
• Самый яркий персонаж – «Когда убьют – тогда и приходите» (Россия)
• Лучший анимационный вертикальный сериал – «M.C.BUNNY: Инцидент в башне» (Индонезия)
• Лучший национальный вертикальный сериал – «Заперты между этажами» (Россия)
• Специальный приз ON Медиа «За поиск новых форм общения со зрителем» – «Умка приглашает на Север» (Россия)

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