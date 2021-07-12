Фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest объявил программу

На участие в конкурсе получено более 3 000 заявок из 70 стран. Из-за отмены фестиваля в 2020-м отборочная комиссия рассматривала заявки, поступившие за два года. В основной конкурс смотра веб-контента вошли 45 проектов — 18 российских веб-сериалов и проекты из Бразилии, США, Республики Корея, Швейцарии, Уругвая, Франции, Австралии, Аргентины, Италии, Канады, Германии, Испании, Израиля, Нидерландов, Казахстана. В конкурс первых серий были отобраны 9 проектов — 5 будущих сериалов из России и работы из США, Германии, Великобритании и Китая.
«Программа этого года, российская ее часть подтверждает, что за 3 года веб-сериалы стали неотъемлемой частью медиа-пространства и нашей киноиндустрии, – говорит создатель фестиваля Антон Калинкин. – На сегодняшний день практически все игроки на рынке производят, инвестируют или разрабатывают веб-сериальный контент. И нас это не может не радовать, потому что зритель получает интересный динамичный и качественный продукт, а фестиваль получает интереснейшую сильную программу. Также надо отметить, что в последнее время интерес к русскому контенту очень высок на мировых фестивалях – российские веб-сериалы в конкурсе практически всех международных веб-смотров. Мы надеемся, что сегодняшняя ситуация позволит нам провести фестиваль офлайн, конечно, с соблюдением всем мер безопасности и рекомендаций Роспотребнадзора».
Среди российских проектов в основном конкурсе: продолжение популярного веба «Миллионер из Балашихи», над которым работал онлайн-кинотеатр «КиноПоискHD», первый сезон «Миллионера» стал победителем Realist Web Fest в 2019 году, второй сезон «Типа кино» — участника прошлого фестиваля. В конкурсе будет показана и новая работа режиссера Шоты Гамисония, лауреата Realist Web Fest за веб-сериал «В постели». Его новый проект «Секреты семейной жизни», главные роли в котором сыграли Алена Михайлова и Петр Скворцов, произведен продюсерской компанией «Среда» для онлайн-кинотеатра KION. В программе также представлен проект Okko «Записки отельера #Гельвеция», веб-сериал социальной сети «Одноклассники» «Пять с плюсом» с Лукерьей Ильяшенко и Дмитрием Ендальцевым, интерактивный сериал #ДАНЯИЗВИНИ, созданный СТС для платформы TikTok c Алексеем Лукиным, размещенная на ivi драма #FAKE_NEWS, веб-хоррор ТВ3 «Не бойся» и новый проект продюсеров Валерия Федоровича и Евгения Никишова «Инопланетяне среди нас».
Кроме того, на награды Третьего Realist Web Fest претендует и множество российских независимых веб-сериалов. Это подростковая драма «Сама дура», выросшая из одноименной короткометражки Анны Зайцевой, собравшей более 30 млн просмотров на YouTube, откровенный сериал Ян Гэ «Выйти нельзя остаться» о настоящих чувствах, сексе и одиночестве в изоляции, режиссерский проект «Систер» сценариста фильма «Тренер» Сергея Четверухина, анимация студии «Дикий Диджитал» «Последние дни трэша» и многое другое.
Среди зарубежных проектов, подавших заявки на Realist и отобранных в конкурс фестиваля, оказались немецкая костюмная комедия о трудностях эмансипации в конце 19 века Haus Kummerveldt и австралийско-испанский драмеди Cancelled. Также в этой секции – новый сезон канадской трагикомедии Public Writer с актером Эммануэлем Шварцем в главной роли, свежий проект создателей участвовавшего в первом фестивале Realist сериала «Звезда андеграунда» под названием In Network, а также новый ситком лучшего режиссера Realist-2018 Гастона Арманьо Backstage — об обратной стороне съемок сериала.
В связи с большим количеством российских проектов в конкурсе организаторы смотра приняли решение в этом году добавить номинацию «Лучший российский веб-сериал». Победителей определит международное жюри, куда войдут режиссеры, актеры, профессионалы digital-индустрии. Жюри определит «Лучший веб-сериал», «Лучшую режиссуру», «Лучший сценарий», «Оригинальную идею», «Самый яркий персонаж» и «Лучший российский веб-сериал».
В жюри конкурса первых серий войдут представители российских онлайн-платформ. Они оценят девять проектов.
Основной конкурс:
Пилоты:
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