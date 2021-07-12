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Фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest объявил программу

Почти половина проектов-конкурсантов создана российскими командами

На участие в конкурсе получено более 3 000 заявок из 70 стран. Из-за отмены фестиваля в 2020-м отборочная комиссия рассматривала заявки, поступившие за два года. В основной конкурс смотра веб-контента вошли 45 проектов — 18 российских веб-сериалов и проекты из Бразилии, США, Республики Корея, Швейцарии, Уругвая, Франции, Австралии, Аргентины, Италии, Канады, Германии, Испании, Израиля, Нидерландов, Казахстана. В конкурс первых серий были отобраны 9 проектов — 5 будущих сериалов из России и работы из США, Германии, Великобритании и Китая. 

«Программа этого года, российская ее часть подтверждает, что за 3 года веб-сериалы стали неотъемлемой частью медиа-пространства и нашей киноиндустрии, – говорит создатель фестиваля Антон Калинкин. – На сегодняшний день практически все игроки на рынке производят, инвестируют или разрабатывают веб-сериальный контент. И нас это не может не радовать, потому что зритель получает интересный динамичный и качественный продукт, а фестиваль получает интереснейшую сильную программу. Также надо отметить, что в последнее время интерес к русскому контенту очень высок на мировых фестивалях – российские веб-сериалы в конкурсе практически всех международных веб-смотров. Мы надеемся, что сегодняшняя ситуация позволит нам провести фестиваль офлайн, конечно, с соблюдением всем мер безопасности и рекомендаций Роспотребнадзора».

Среди российских проектов в основном конкурсе: продолжение популярного веба «Миллионер из Балашихи», над которым работал онлайн-кинотеатр «КиноПоискHD», первый сезон «Миллионера» стал победителем Realist Web Fest в 2019 году, второй сезон «Типа кино» — участника прошлого фестиваля. В конкурсе будет показана и новая работа режиссера Шоты Гамисония, лауреата Realist Web Fest за веб-сериал «В постели». Его новый проект «Секреты семейной жизни», главные роли в котором сыграли Алена Михайлова и Петр Скворцов, произведен продюсерской компанией «Среда» для онлайн-кинотеатра KION. В программе также представлен проект Okko «Записки отельера #Гельвеция», веб-сериал социальной сети «Одноклассники» «Пять с плюсом» с Лукерьей Ильяшенко и Дмитрием Ендальцевым, интерактивный сериал #ДАНЯИЗВИНИ, созданный СТС для платформы TikTok c Алексеем Лукиным, размещенная на ivi драма #FAKE_NEWS, веб-хоррор ТВ3 «Не бойся» и новый проект продюсеров Валерия Федоровича и Евгения Никишова «Инопланетяне среди нас».

Кроме того, на награды Третьего Realist Web Fest претендует и множество российских независимых веб-сериалов. Это подростковая драма «Сама дура», выросшая из одноименной короткометражки Анны Зайцевой, собравшей более 30 млн просмотров на YouTube, откровенный сериал Ян Гэ «Выйти нельзя остаться» о настоящих чувствах, сексе и одиночестве в изоляции, режиссерский проект «Систер» сценариста фильма «Тренер» Сергея Четверухина, анимация студии «Дикий Диджитал» «Последние дни трэша» и многое другое.

Среди зарубежных проектов, подавших заявки на Realist и отобранных в конкурс фестиваля, оказались немецкая костюмная комедия о трудностях эмансипации в конце 19 века Haus Kummerveldt и австралийско-испанский драмеди Cancelled. Также в этой секции – новый сезон канадской трагикомедии Public Writer с актером Эммануэлем Шварцем в главной роли, свежий проект создателей участвовавшего в первом фестивале Realist сериала «Звезда андеграунда» под названием In Network, а также новый ситком лучшего режиссера Realist-2018 Гастона Арманьо Backstage — об обратной стороне съемок сериала.

В связи с большим количеством российских проектов в конкурсе организаторы смотра приняли решение в этом году добавить номинацию «Лучший российский веб-сериал». Победителей определит международное жюри, куда войдут режиссеры, актеры, профессионалы digital-индустрии. Жюри определит «Лучший веб-сериал», «Лучшую режиссуру», «Лучший сценарий», «Оригинальную идею», «Самый яркий персонаж» и «Лучший российский веб-сериал».

В жюри конкурса первых серий войдут представители российских онлайн-платформ. Они оценят девять проектов.

Основной конкурс:

  1. «Выйти нельзя остаться», Россия, Германия, режиссер Ян Гэ
  2. «Естественный отбор», Россия, режиссер Кирилл Алехин.
  3. «Записки отельера #Гельвеция», Россия, режиссер Радда Новикова
  4. «Инопланетяне среди нас», Россия, режиссер Анастасия Завадская
  5. «Марта», Россия, режиссеры Лиза Муха, Кирилл Попович
  6. «Миллионер из Балашихи – 2», Россия, режиссер Никита Тамаров
  7. «Не бойся», Россия, режиссер Евгений Колядин
  8. «Ночные ведьмы», Казахстан, режиссер Ernar Nurgaliev
  9. «П.С. или Невероятные открытия глубинных загадок расы человеческой», Россия, режиссеры Алексей Фурманов, Станислав Шапкин
  10. «Полицейский с Ютюба», Россия, режиссер Акаки Сахалашвили
  11. «Последние дни трэша», Россия, режиссеры Виктор и Виктория Кравченко
  12. «Пять с плюсом», Россия, режиссер Дина Штурманова
  13. «Сама дура», Россия, режиссер Анна Зайцева
  14. «Секреты семейной жизни», Россия, режиссер Шота Гамисония
  15. «Систер», Россия, режиссер Сергей Четверухин
  16. «Типа кино – 2», Россия, режиссер Алена Михайлова
  17. #ДАНЯИЗВИНИ, Россия, режиссеры Элиза Мартиросян, Евгений Беликов
  18. #FAKE_NEWS, Россия, режиссер Лада Искандерова
  19. BACKSTAGE, Испания, режиссер Gaston Haag
  20. Bastards, Швейцария, режиссеры Malou Briand, Raphaël Meyer
  21. CANCELLED, Австралия, режиссер Luke Eve
  22. Cronos, Бразилия, режиссер Luciano De Lima
  23. Detention Adventure, Канада, режиссер Joe Kicak
  24. Dreckula, Израиль, режиссер Marc Grey
  25. Evil Empire: Friday the 13th chapter2, Республика Корея, режиссер Inchun Oh
  26. FRITURES /FRY-UP, Франция, режиссер Jonathan RIO
  27. Haus Kummerveldt, Германия, режиссер Mark Lorei
  28. Heat, Нидерланды, режиссер Martijn Winkler
  29. IТамара, Россия, режиссер Станислав Ильченко
  30. In network, Аргентина, режиссер Gisela Benenzon, Alejo Rosemberg
  31. Love, Guns & Level Ups, Австралия, режиссер Andrew Shanks, Nicholas Cleary
  32. Maestra Veneno, Уругвай, режиссер Eduardo Maquieira
  33. Marcus & Mercier, Франция, режиссеры Anthony Légal, Michaël Marie
  34. Off, Италия, режиссер Christian Cinetto
  35. Per Aspera, Италия, режиссер Andrea Traina
  36. Public writer – season 3, Канада, режиссер Eric Piccoli
  37. Romantics, Бразилия, режиссер Priscila Maria
  38. Section, Marche!, Швейцария, режиссер Frédéric Favre
  39. Sheker, Казахстан, режиссер Aitore (qazaqbro)
  40. The Communist's Daughter, Канада, режиссер Leah Camero
  41. The Florists, Канада, Maxime Pouliot
  42. The last youtuber, Уругвай, режиссер Martín De Benedetti
  43. The Pool, США, режиссер Adam Bowers, Hayden Livesay
  44. There is no I in island, Австралия, режиссер Rebecca Thomson
  45. Valerianas, Бразилия, режиссер Renan Amaral

Пилоты:

  1. «Миллениалы», Россия, режиссер Артем Гряник
  2. «Основано на реальных событиях», режиссер Дмитрий Кирюшкин
  3. «Хаунд», Россия, режиссер Федор Селькин
  4. УничтоЖанна, Россия, режиссер Максим Кудымов
  5. Esc, Россия, режиссер Евгений Никитин
  6. In two minds, Германия, режиссер Fabian Schwab
  7. LADYSiTTER, США, режиссер HEIDI KURZEJKA
  8. Sick Doctor, Китай, режиссер Jiang Dong
  9. The Night Cashier, Германия, режиссер Dirk Rosenlöcher

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12.07.2021 Автор: Виолетта Палий

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