В Москве стартовал образовательный интенсив «Искусство питчинга»

В рамках деловой программы состоялась сессия «Индекс настроений дебютантов»

В рамках деловой программы интенсива состоялась сессия «Индекс настроений дебютантов», где были представлены результаты исследования настроений и устремлений начинающих кинематографистов.

В обсуждении исследования приняли участие директор Департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры Российской Федерации Дмитрий Давиденко, продюсер Сергей Сельянов, режиссеры Александр Котт и Антон Маслов.

Во время приветственного слова Дмитрий Давиденко отметил, что участие в интенсиве означает, что значительная часть пути уже позади. При этом, подчеркнул он, останавливаться нельзя: у каждого проекта своя судьба, и участвовать с ним можно и несколько раз. Но все же во всем должен быть здравый смысл – если проект «не идет», то имеет смысл об этом задуматься. Снимать сегодня кино – это, по оценке Давиденко, большой труд и даже подвиг, и нельзя забывать, что все участники процесса находятся в одной лодке и должны полностью доверять друг другу.

Само исследование, получившее заголовок «Индекс настроений дебютантов», представил журналист, заместитель генерального директора АО «Цифровое Телевидение» Иван Кудрявцев. В рамках исследования было опрошено более 100 молодых режиссеров. 65% респондентов были женщинами, 48% были в возрасте от 35 до 44 лет. 88% участников опроса работают в Москве, при этом только 50% родом из столицы.

Говоря о бюджетах проектов, в качестве минимального будущими режиссерами была определена планка в 61 млн рублей, а среднего идеального – 91 млн. 59% тех, кто уже выпустил свой первый фильм, считают, что бюджета им на него хватило. При этом для своего второго или третьего проекта они ждут более скромных бюджетов: 45 млн как минимум и 80 млн как средний идеальный. В качестве основных своих страхов 64% опрошенных будущих дебютантов назвали боязнь, что фильм не получит финансовой поддержки. Те, кто уже сняли свой первый фильм, в основном боятся, что следующая лента получится не такой, какой она была задумана изначально (50%).

Что касается жанров дебютов, то в 2025 году 54% будут драмами, по 20% – комедиями и мелодрамами. Доля детского и семейного кино сократилась за год с 21% до 16%. Если говорить о конверсии дебютантов в профессию, то 42% молодых режиссеров сняли второй фильм, 18% сняли третий, 8% сняли четвертый и более. Среди ключевых тем в 2025 году – семья (74%), любовь и отношения (69%), дети и подростки (61%).

Что характерно, в разговоре о желаниях 17% дебютантов назвали усиление диверсификации поддержки производства, 14% – воспитание зрителя и столько же – творческую свободу. Иван Кудрявцев отдельно отметил, что в последнем пункте речь идет именно о рабочем процессе с продюсерами, а не о законодательных изменениях последних лет.

Сергей Сельянов, обсуждая исследование, напомнил: кино снимать – легко и весело, поэтому индекс дебютантов всегда должен быть больше 100%. Самое сложное – это кино придумывать. Так что нужны горящие глаза, тем более у дебютантов. Продюсер подчеркнул, что дебюты бывают очень разные, и, хотя, как правило, речь идет о драмах, авторском кино с достаточно скромными бюджетами, индустрия знает достаточно случаев, когда дебютанты сразу снимают большое зрительское кино.

Александр Котт подчеркнул, что из любого материала можно сделать хорошие фильмы – вопрос в навыках режиссера. Если из выпускников первой мастерской Котта в ВГИКе только один смог снять полный метр, то во второй мастерской таких режиссеров было уже пятеро. Режиссер похвалил молодое поколение за его умения и смелость и напомнил, что главным страхом должен быть страх снять плохой фильм.

Антон Маслов отметил, что кинопроизводство подорожало очень сильно за последнее время – и в этом смысле он очень рад, что дебютанты продолжают что-то делать в этих условиях. Среди прочего он посоветовал писать кино «в стол»: творческая траектория в кино – очень длительная, и сегодняшние разработки могут пригодиться через много лет.

Давиденко в заключительной части обсуждения напомнил, что в России существует уникальная система господдержки, которая оставляет все права на проект у продюсеров. И с этого года Минкульт будет внимательнее смотреть за тем, насколько эффективно было продвижение фильма и насколько успешно картина добралась до зрителя. Это будет оказывать влияние на результаты будущих питчингов. Главный, на кого смотрит Минкульт – это продюсер: основная ответственность за судьбу проекта в оптике ведомства лежит на нем.