В рамках образовательного интенсива «Искусство питчинга» состоялась сессия «Индустриальный бриф»

Задача сессии – создать у дебютантов понимание, чего от них ждет индустрия

Участниками сессии выступили сценарист и креативный продюсер «НМГ Студии» Андрей Золотарев, директор по контенту и дистрибуции платформы Premier Мария Смирнова, генеральный продюсер платформы «Смотрим» Лили Шерозия, креативный директор KION Илья Бурец и заместитель главного редактора ИРИ Григорий Сотников.

Илья Бурец, открывая сессию, пошутил, что с дебютантами KION не работает и ничего от них не ждет. Однако, если говорить серьезно, то платформа сейчас концентрируется на женской аудитории, мелодрамах и проектах о любви. Продюсер напомнил, что стриминг может себе позволить два экспериментальных проекта в год, которые, возможно, откроют для индустрии новые кадры.

Лили Шерозия, в свою очередь, рассказала про три критерия, по которым редакторы «Смотрим» выбирают проекты: герой должен быть живым и объемным; в истории желателен оригинальный элемент, лучше всего – на самом входе в нее; зритель, выключая сериал «Смотрим», должен оказываться в эмоциональном плюсе.

Мария Смирнова поведала, что в фокусе Premier в первую очередь – сериалы, особенно комедийные. Для дебютантов это является крайне сложной комбинацией. Что касается полных метров, то это не самый работающий для платформы инструмент.

Андрей Золотарев подчеркнул, что дебютанты должны приходить с хай-концепт проектами, потому что лоу-концепт требует более понятную фигуру автора. При этом, должна обязательно быть написана первая серия, а также расписан синопсис сезона. Далее надо быть готовым работать над своей идеей с другими авторами.

Григорий Сотников напомнил, что в своем конкурсе ИРИ выступает только одним из спонсоров проектов, поэтому дебютантам все равно надо искать финансирование помимо Института развития интернета. Он также уточнил, что участники конкурсов ИРИ обязаны гарантировать представленность своих проектов на платформе в сети.

Вернувшись к теме дебютантов и того, как должны выглядеть представляемые ими проекты, спикеры отметили важность наличия презентаций, понимания бюджетов в случае с продюсерами, режиссерские экспликации, тщательно выверенные сюжетные подробности картин. Андрей Золотарев отдельно подчеркнул, что во время питчинга не надо интриговать – материал должен быть понятным и удобным для восприятия. В центре презентации должен быть герой и то, что с ним происходит, а не сеттинг или мир. Так, «НМГ Студию», в отличие от некоторых других платформ и продакшнов, интересует жанр научной фантастики, но не сам по себе, а как способ создать некую новую коллизию для героя.

Мария Смирнова посоветовала участникам очных защит внимательно слушать вопросы и не пытаться «оборонять» свои проекты: задающие эти вопросы эксперты всегда стремятся как можно лучше понять проект, а не критиковать его.

В заключительной части сессии Золотарев обратил внимание на то, что индустрия стала сейчас более тщательно считать деньги – и, как следствие, более тщательно смотреть на проекты. Интерес отрасли к дорогим проектам снизился, что, по мнению Золотарева, является признаком оздоровления. Смирнова добавила, что в ближайшем времени, по ее мнению, большая часть полных метров не будет финансироваться платформами до и во время производства; картины будут покупаться уже после съемок. Илья Бурец обозначил в качестве вывода из этих процессов стабилизацию индустрии, которая выразилась в том числе в заметном (в два и более раза) снижении гонораров режиссеров.