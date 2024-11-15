В Москве вновь пройдет образовательный интенсив «Искусство питчинга»

Мероприятие состоится с 18 по 21 ноября в московском кластере «Арт-Политех»

Министерство культуры Российской Федерации и медиахолдинг «Цифровое Телевидение» вновь проведут образовательный семинар-интенсив «Искусство питчинга» для кинематографистов, прошедших во второй этап конкурсного отбора по созданию национальных фильмов.

Мероприятие состоится в Москве с 18 по 21 ноября в московском кластере «Арт-Политех». Программа семинара предусматривает серию тренингов по защите дебютных кинопроектов от ведущих экспертов киноотрасли.

Помимо этого, 23 ноября в рамках интенсива кинематографисты-дебютанты получат возможность отрепетировать защиту проектов на площадке Министерства культуры.

Предваряют программу семинара-интенсива индустриальные круглые столы и тренинги. Среди них:

– круглый стол «Индекс настроений дебютантов» (18 ноября, 10:00), посвящённый результатам нового отраслевого исследования: опросу кинематографистов, делающих первые шаги в большом кино. В открытом обсуждении примут участие директор Департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры Российской Федерации Дмитрий Давиденко, исполнительный директор Фонда кино Фёдор Соснов, шеф-редактор Института развития интернета (АНО «ИРИ») Евгений Сосницкий, президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова и другие.

– тренинг «Приёмы победителей: как построить защиту, которая запомнится экспертам» (18 ноября, 11:15 – 12:15), где будут разобраны сильные и слабые стороны очных защит. С дебютантами пообщаются режиссер Федор Кудрявцев и победители питчингов Министерства культуры Российской Федерации 2022 и 2023 годы.

– мастер-класс «Миссия: выполнима» (18 ноября, 12:30 – 13:30) от бывшей разведчицы-нелегала, полковника Службы внешней разведки в отставке Елены Вавиловой. Модератором выступит заместитель генерального директора медиахолдинга «Цифровое Телевидение» по направлению «Кино» Иван Кудрявцев.

– Тренинг «Как не волноваться и обаять зал»

– Тренинг «Внимание на экран: визуализация проекта с выгодной стороны»

– Юмористический тренинг «Вредные советы: как завалить свой питч» о самых распространённых ошибках дебютантов на питчингах.