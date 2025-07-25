Вокруг света: cборы российского кино за рубежом в первом полугодии 2025 года

БК подводит итоги работы российских фильмов на международной арене по итогам первого полугодия 2025 года.

К концу июня российские полнометражные проекты за пределами рынков РФ + СНГ заработали в кинотеатральном прокате $4,633 млн. Годом ранее на аналогичном отрезке их сборы достигали $14,2 млн, а к началу июля 2023-го – $8,5 млн. Другими словами, несмотря на заслуги отдельных проектов, говорить о позитивной динамике именно применительно к работе фильмов в кинотеатрах не приходится. Для сравнения, немецкий контент за пределами Германии за шесть месяцев привлек $19,5 млн, а испанские ленты за рубежом заработали $27,6 млн.

Возглавило чарт фэнтези МАСТЕР И МАРГАРИТА. Проект в 2025 году стартовал на трех рынках, в общей сложности ему удалось освоить $1,264 млн. Немного отстал от лидера ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА. В его активе по-прежнему немногим больше $1 млн. Бронза досталась мультфильму БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. ВОКРУГ СВЕТА, увеличившему свою выручку до $797 тысяч. Четвертую и пятую строчку заняли еще два анимационных релиза: СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: РАЗМОРОЗКА ($332 тысячи) и ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА ($276 тысяч).

СБОРЫ РОССИЙСКИХ ФИЛЬМОВ ЗА РУБЕЖОМ В 2018–2025 ГОДАХ Год Сборы за рубежом 2018 $43 388 832 2019 $52 551 609 2020 $20 495 878 2021 $18 232 327 2022 $17 001 248 2023 $17 611 432 2024 $16 616 628 I пол. 2025 $4 633 302

По итогам шести месяцев самым прибыльным рынком для российских полных метров стала Германия: в немецких кинотеатрах сборы отечественных фильмов достигли $851 тысячи. В Румынии они составили $462 тысячи, в Мексике – $364 тысячи.

ОСНОВНЫЕ РЫНКИ ДЛЯ РОССИЙСКОГО КОНТЕНТА В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2025 ГОДА Страна Сборы 1. Германия $851 083 2. Румыния $461 786 3. Мексика $364 447 4. Италия $279 476 5. Бразилия $264 682 6. Хорватия $256 026 7. Израиль $227 892 8. Вьетнам $223 869 9. Перу $189 188 10. Болгария $164 174

ТОП-5: СБОРЫ САМЫХ УСПЕШНЫХ РОССИЙСКИХ РЕЛИЗОВ В ЗАРУБЕЖНОМ ПРОКАТЕ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2025 ГОДА (БЕЗ УЧЕТА СТРАН СНГ) Сборы в первом полугодии 2025 года Посещаемость в первом полугодии 2025 года 1. МАСТЕР И МАРГАРИТА $1 263 518 109 473* 2. ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА $1 000 798 343 216 3. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. ВОКРУГ СВЕТА $797 000 122 752 4. СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: РАЗМОРОЗКА $331 782 4 249* 5. ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА $276 115 50 465

Материал целиком будет доступен в электронном выпуске БК.

Фото: кадр из фильма МАСТЕР И МАРГАРИТА

25.07.2025 Автор: Максим Острый