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Аналитика


Вокруг света: cборы российского кино за рубежом в первом полугодии 2025 года

К концу июня российский контент привлек $4,6 млн

БК подводит итоги работы российских фильмов на международной арене по итогам первого полугодия 2025 года.

К концу июня российские полнометражные проекты за пределами рынков РФ + СНГ заработали в кинотеатральном прокате $4,633 млн. Годом ранее на аналогичном отрезке их сборы достигали $14,2 млн, а к началу июля 2023-го – $8,5 млн. Другими словами, несмотря на заслуги отдельных проектов, говорить о позитивной динамике именно применительно к работе фильмов в кинотеатрах не приходится. Для сравнения, немецкий контент за пределами Германии за шесть месяцев привлек $19,5 млн, а испанские ленты за рубежом заработали $27,6 млн.

Возглавило чарт фэнтези МАСТЕР И МАРГАРИТА. Проект в 2025 году стартовал на трех рынках, в общей сложности ему удалось освоить $1,264 млн. Немного отстал от лидера ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА. В его активе по-прежнему немногим больше $1 млн. Бронза досталась мультфильму БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. ВОКРУГ СВЕТА, увеличившему свою выручку до $797 тысяч. Четвертую и пятую строчку заняли еще два анимационных релиза: СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: РАЗМОРОЗКА ($332 тысячи) и ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА ($276 тысяч).

СБОРЫ РОССИЙСКИХ ФИЛЬМОВ ЗА РУБЕЖОМ В 2018–2025 ГОДАХ

Год

Сборы за рубежом

2018

$43 388 832

2019

$52 551 609

2020

$20 495 878

2021

$18 232 327

2022

$17 001 248

2023

$17 611 432

2024

$16 616 628

I пол. 2025

$4 633 302

По итогам шести месяцев самым прибыльным рынком для российских полных метров стала Германия: в немецких кинотеатрах сборы отечественных фильмов достигли $851 тысячи. В Румынии они составили $462 тысячи, в Мексике – $364 тысячи.

ОСНОВНЫЕ РЫНКИ ДЛЯ РОССИЙСКОГО КОНТЕНТА В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2025 ГОДА

 

Страна

Сборы

1.

Германия

$851 083

2.

Румыния

$461 786

3.

Мексика

$364 447

4.

Италия

$279 476

5.

Бразилия

$264 682

6.

Хорватия

$256 026

7.

Израиль

$227 892

8.

Вьетнам

$223 869

9.

Перу

$189 188

10.

Болгария

$164 174

 

ТОП-5: СБОРЫ САМЫХ УСПЕШНЫХ РОССИЙСКИХ РЕЛИЗОВ В ЗАРУБЕЖНОМ ПРОКАТЕ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2025 ГОДА (БЕЗ УЧЕТА СТРАН СНГ)

 

 

Сборы в первом полугодии 2025 года

Посещаемость в первом полугодии 2025 года

1.

МАСТЕР И МАРГАРИТА

$1 263 518

109 473*

2.

ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА

$1 000 798

343 216

3.

БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. ВОКРУГ СВЕТА

$797 000

122 752

4.

СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: РАЗМОРОЗКА

$331 782

4 249*

5.

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА

$276 115

50 465

Материал целиком будет доступен в электронном выпуске БК.

Фото: кадр из фильма МАСТЕР И МАРГАРИТА

25.07.2025 Автор: Максим Острый

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