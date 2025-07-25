Вокруг света: cборы российского кино за рубежом в первом полугодии 2025 года
К концу июня российский контент привлек $4,6 млн
БК подводит итоги работы российских фильмов на международной арене по итогам первого полугодия 2025 года.
К концу июня российские полнометражные проекты за пределами рынков РФ + СНГ заработали в кинотеатральном прокате $4,633 млн. Годом ранее на аналогичном отрезке их сборы достигали $14,2 млн, а к началу июля 2023-го – $8,5 млн. Другими словами, несмотря на заслуги отдельных проектов, говорить о позитивной динамике именно применительно к работе фильмов в кинотеатрах не приходится. Для сравнения, немецкий контент за пределами Германии за шесть месяцев привлек $19,5 млн, а испанские ленты за рубежом заработали $27,6 млн.
Возглавило чарт фэнтези МАСТЕР И МАРГАРИТА. Проект в 2025 году стартовал на трех рынках, в общей сложности ему удалось освоить $1,264 млн. Немного отстал от лидера ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА. В его активе по-прежнему немногим больше $1 млн. Бронза досталась мультфильму БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. ВОКРУГ СВЕТА, увеличившему свою выручку до $797 тысяч. Четвертую и пятую строчку заняли еще два анимационных релиза: СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: РАЗМОРОЗКА ($332 тысячи) и ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА ($276 тысяч).
|
Год
|
Сборы за рубежом
|
2018
|
$43 388 832
|
2019
|
$52 551 609
|
2020
|
$20 495 878
|
2021
|
$18 232 327
|
2022
|
$17 001 248
|
2023
|
$17 611 432
|
2024
|
$16 616 628
|
I пол. 2025
|
$4 633 302
По итогам шести месяцев самым прибыльным рынком для российских полных метров стала Германия: в немецких кинотеатрах сборы отечественных фильмов достигли $851 тысячи. В Румынии они составили $462 тысячи, в Мексике – $364 тысячи.
|
|
Страна
|
Сборы
|
1.
|
Германия
|
$851 083
|
2.
|
Румыния
|
$461 786
|
3.
|
Мексика
|
$364 447
|
4.
|
Италия
|
$279 476
|
5.
|
Бразилия
|
$264 682
|
6.
|
Хорватия
|
$256 026
|
7.
|
Израиль
|
$227 892
|
8.
|
Вьетнам
|
$223 869
|
9.
|
Перу
|
$189 188
|
10.
|
Болгария
|
$164 174
|
|
|
Сборы в первом полугодии 2025 года
|
Посещаемость в первом полугодии 2025 года
|
1.
|
МАСТЕР И МАРГАРИТА
|
$1 263 518
|
109 473*
|
2.
|
ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА
|
$1 000 798
|
343 216
|
3.
|
БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. ВОКРУГ СВЕТА
|
$797 000
|
122 752
|
4.
|
СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: РАЗМОРОЗКА
|
$331 782
|
4 249*
|
5.
|
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА
|
$276 115
|
50 465
Материал целиком будет доступен в электронном выпуске БК.
Фото: кадр из фильма МАСТЕР И МАРГАРИТА
25.07.2025 Автор: Максим Острый