Предпродажи уикенда: «Герои анекдотов» уступили «Лотерее»

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим комедию ГЕРОИ АНЕКДОТОВ (AK), драмеди ПРОСТИ, ДЕТКА (EXP) и хоррор ОДЕРЖИМЫЕ: НАСЛЕДИЕ ДЬЯВОЛА (PVZGL).

Предпродажи комедии ГЕРОИ АНЕКДОТОВ составили 199,1 тысячи рублей. Новинка обошла аналоги ЛЮБОВЬ ЗЛА (152,9 тысячи рублей, стартовые сборы – 19,9 млн) и НОВЫЙ ГОД В БЕРЕЗОВКЕ (111,6 тысячи рублей, стартовые сборы – 14,1 млн), но в то же время оказалась ниже проекта ЛОТЕРЕЯ (242,9 тысячи рублей, стартовые сборы – 27,6 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(тыс. рублей) ЛОТЕРЕЯ 242,9 ГЕРОИ АНЕКДОТОВ 199,1 ЛЮБОВЬ ЗЛА 152,9 НОВЫЙ ГОД В БЕРЕЗОВКЕ 111,6

Драмеди ПРОСТИ, ДЕТКА предварительно заработало 127,6 тысячи рублей. Это меньше предпродаж картин ШОУГЕРЛ (414,4 тысячи рублей, стартовые сборы – 5,4 млн) и ИДИ КО МНЕ, ДЕТКА (259,2 тысячи рублей, стартовые сборы – 5,2 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(тыс. рублей) ШОУГЕРЛ 414,4 ИДИ КО МНЕ, ДЕТКА 259,2 ПРОСТИ, ДЕТКА 127,6

Хоррор ОДЕРЖИМЫЕ: НАСЛЕДИЕ ДЬЯВОЛА предварительно освоил 57,9 тысячи рублей. Новинка более чем вдвое уступила фильму ужасов ИЗБАВИ НАС. ОДЕРЖИМЫЕ (120,1 тысячи рублей, стартовые сборы – 13,6 млн), но превзошла проекты ОДЕРЖИМЫЕ ЗЛОМ (47,2 тысячи рублей, стартовые сборы – 10,5 млн) и ПРОКЛЯТИЕ МАТЕРИ. ОДЕРЖИМАЯ (24,3 тысячи рублей, стартовые сборы – 4,5 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(тыс. рублей) ИЗБАВИ НАС. ОДЕРЖИМЫЕ 120,1 ОДЕРЖИМЫЕ: НАСЛЕДИЕ ДЬЯВОЛА 57,9 ОДЕРЖИМЫЕ ЗЛОМ 47,2 ПРОКЛЯТИЕ МАТЕРИ. ОДЕРЖИМАЯ 24,3

Фото: кадр из фильма ГЕРОИ АНЕКДОТОВ

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23.07.2025 Автор: Никита Никитин