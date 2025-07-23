Предпродажи уикенда: «Герои анекдотов» уступили «Лотерее»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим комедию ГЕРОИ АНЕКДОТОВ (AK), драмеди ПРОСТИ, ДЕТКА (EXP) и хоррор ОДЕРЖИМЫЕ: НАСЛЕДИЕ ДЬЯВОЛА (PVZGL).
Предпродажи комедии ГЕРОИ АНЕКДОТОВ составили 199,1 тысячи рублей. Новинка обошла аналоги ЛЮБОВЬ ЗЛА (152,9 тысячи рублей, стартовые сборы – 19,9 млн) и НОВЫЙ ГОД В БЕРЕЗОВКЕ (111,6 тысячи рублей, стартовые сборы – 14,1 млн), но в то же время оказалась ниже проекта ЛОТЕРЕЯ (242,9 тысячи рублей, стартовые сборы – 27,6 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ЛОТЕРЕЯ
|242,9
|ГЕРОИ АНЕКДОТОВ
|199,1
|ЛЮБОВЬ ЗЛА
|152,9
|НОВЫЙ ГОД В БЕРЕЗОВКЕ
|111,6
Драмеди ПРОСТИ, ДЕТКА предварительно заработало 127,6 тысячи рублей. Это меньше предпродаж картин ШОУГЕРЛ (414,4 тысячи рублей, стартовые сборы – 5,4 млн) и ИДИ КО МНЕ, ДЕТКА (259,2 тысячи рублей, стартовые сборы – 5,2 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ШОУГЕРЛ
|414,4
|ИДИ КО МНЕ, ДЕТКА
|259,2
|ПРОСТИ, ДЕТКА
|127,6
Хоррор ОДЕРЖИМЫЕ: НАСЛЕДИЕ ДЬЯВОЛА предварительно освоил 57,9 тысячи рублей. Новинка более чем вдвое уступила фильму ужасов ИЗБАВИ НАС. ОДЕРЖИМЫЕ (120,1 тысячи рублей, стартовые сборы – 13,6 млн), но превзошла проекты ОДЕРЖИМЫЕ ЗЛОМ (47,2 тысячи рублей, стартовые сборы – 10,5 млн) и ПРОКЛЯТИЕ МАТЕРИ. ОДЕРЖИМАЯ (24,3 тысячи рублей, стартовые сборы – 4,5 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ИЗБАВИ НАС. ОДЕРЖИМЫЕ
|120,1
|ОДЕРЖИМЫЕ: НАСЛЕДИЕ ДЬЯВОЛА
|57,9
|ОДЕРЖИМЫЕ ЗЛОМ
|47,2
|ПРОКЛЯТИЕ МАТЕРИ. ОДЕРЖИМАЯ
|24,3
Фото: кадр из фильма ГЕРОИ АНЕКДОТОВ
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23.07.2025 Автор: Никита Никитин