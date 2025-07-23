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Аналитика


Предпродажи уикенда: «Герои анекдотов» уступили «Лотерее»

Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим комедию ГЕРОИ АНЕКДОТОВ (AK), драмеди ПРОСТИ, ДЕТКА (EXP) и хоррор ОДЕРЖИМЫЕ: НАСЛЕДИЕ ДЬЯВОЛА (PVZGL). 

Предпродажи комедии ГЕРОИ АНЕКДОТОВ составили 199,1 тысячи рублей. Новинка обошла аналоги ЛЮБОВЬ ЗЛА (152,9 тысячи рублей, стартовые сборы – 19,9 млн) и НОВЫЙ ГОД В БЕРЕЗОВКЕ (111,6 тысячи рублей, стартовые сборы – 14,1 млн), но в то же время оказалась ниже проекта ЛОТЕРЕЯ (242,9 тысячи рублей, стартовые сборы – 27,6 млн).

Фильм   

Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
ЛОТЕРЕЯ 242,9
ГЕРОИ АНЕКДОТОВ 199,1
ЛЮБОВЬ ЗЛА 152,9
НОВЫЙ ГОД В БЕРЕЗОВКЕ 111,6

Драмеди ПРОСТИ, ДЕТКА предварительно заработало 127,6 тысячи рублей. Это меньше предпродаж картин ШОУГЕРЛ (414,4 тысячи рублей, стартовые сборы – 5,4 млн) и ИДИ КО МНЕ, ДЕТКА (259,2 тысячи рублей, стартовые сборы – 5,2 млн).

Фильм   

Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
ШОУГЕРЛ 414,4
ИДИ КО МНЕ, ДЕТКА 259,2
ПРОСТИ, ДЕТКА 127,6

Хоррор ОДЕРЖИМЫЕ: НАСЛЕДИЕ ДЬЯВОЛА предварительно освоил 57,9 тысячи рублей. Новинка более чем вдвое уступила фильму ужасов ИЗБАВИ НАС. ОДЕРЖИМЫЕ (120,1 тысячи рублей, стартовые сборы – 13,6 млн), но превзошла проекты ОДЕРЖИМЫЕ ЗЛОМ (47,2 тысячи рублей, стартовые сборы – 10,5 млн) и ПРОКЛЯТИЕ МАТЕРИ. ОДЕРЖИМАЯ (24,3 тысячи рублей, стартовые сборы – 4,5 млн).

Фильм   

Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
ИЗБАВИ НАС. ОДЕРЖИМЫЕ 120,1
ОДЕРЖИМЫЕ: НАСЛЕДИЕ ДЬЯВОЛА 57,9
ОДЕРЖИМЫЕ ЗЛОМ 47,2
ПРОКЛЯТИЕ МАТЕРИ. ОДЕРЖИМАЯ 24,3

Фото: кадр из фильма ГЕРОИ АНЕКДОТОВ

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23.07.2025 Автор: Никита Никитин

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