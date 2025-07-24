«Фишер» получит еще два сезона
Автор: Илья Кувшинов
24 июля 2025
Актерский состав продолжения пока не раскрывается
Онлайн-кинотеатр Wink объявил о том, что сериал «Фишер» продлен сразу на два сезона.
Шоураннерами и режиссерами одного из них станут Сергей Тарамаев и Любовь Львова, снимавшие первый сезон детективного триллера, а постановщиком второго – Ольга Френкель (СОВСЕМ ОШАЛЕЛИ, «Классная Катя»).
«Мы возвращаемся к истории как исследователи, чтобы понять темную сторону человеческого сознания и саму природу зла. Только вскрывая это можно найти способ борьбы с ним», – заявили Тарамаев и Львова.
Актерский состав продолжения пока не раскрывается.
Оба сезона будут созданы при поддержке «НМГ Студии». Генеральными продюсерами проекта выступят Федор Бондарчук и Дмитрий Табарчук.
Фото: кадр из сериала «Фишер»
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