«Фишер» получит еще два сезона

Актерский состав продолжения пока не раскрывается

Онлайн-кинотеатр Wink объявил о том, что сериал «Фишер» продлен сразу на два сезона.

Шоураннерами и режиссерами одного из них станут Сергей Тарамаев и Любовь Львова, снимавшие первый сезон детективного триллера, а постановщиком второго – Ольга Френкель (СОВСЕМ ОШАЛЕЛИ, «Классная Катя»).

«Мы возвращаемся к истории как исследователи, чтобы понять темную сторону человеческого сознания и саму природу зла. Только вскрывая это можно найти способ борьбы с ним», – заявили Тарамаев и Львова.

Актерский состав продолжения пока не раскрывается.

Оба сезона будут созданы при поддержке «НМГ Студии». Генеральными продюсерами проекта выступят Федор Бондарчук и Дмитрий Табарчук.

Фото: кадр из сериала «Фишер»