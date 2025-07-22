Фонд кино начал прием заявок на поддержку национальных фильмов в прокате
Автор: БК
22 июля 2025
Принять участие в конкурсе можно до 21 августа включительно
Фонд кино начал прием заявок на поддержку проката национальных фильмов во третьем и четвертом кварталах 2025 года.
Они будут приниматься до 19:00 (мск) 21 августа.
Комплекты документации представляются в Фонд кино в электронном виде на онлайн-площадке. Заявки, поступившие позже указанного срока, в отборе участвовать не будут.
Более детальная информация доступна на сайте Фонда.
Фото: Фонд кино
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