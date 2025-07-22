Фонд кино начал прием заявок на поддержку национальных фильмов в прокате

Принять участие в конкурсе можно до 21 августа включительно

Фонд кино начал прием заявок на поддержку проката национальных фильмов во третьем и четвертом кварталах 2025 года.

Они будут приниматься до 19:00 (мск) 21 августа.

Комплекты документации представляются в Фонд кино в электронном виде на онлайн-площадке. Заявки, поступившие позже указанного срока, в отборе участвовать не будут.

Более детальная информация доступна на сайте Фонда.

Фото: Фонд кино