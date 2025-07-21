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Фестиваль в Торонто начал объявлять программу

Автор: Илья Кувшинов

21 июля 2025

Юбилейный смотр пройдет с 4 по 14 сентября

50-й Международный кинофестиваль в Торонто (TIFF), который пройдет с 4 по 14 сентября, объявил часть картин из программы грядущего смотра.

Как уже сообщалось ранее, фестиваль откроется документальной лентой Колина Хэнкса JOHN CANDY: I LIKE ME, посвященной покойному актеру и комику Джону Кэнди. 

В рамках TIFF также будут представлены:
— криминальное драмеди Алекса Уинтера ДЕЛО СЕМЕЙНОЕ (Adulthood) с Каей Скоделарио и Билли Лурд;
— триквел ДОСТАТЬ НОЖИ: ПРОСНИСЬ, МЕРТВЕЦ (Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery) с Дэниелом Крейгом;
— драма HAMNET Хлои Чжао с Полом Мескалем и Джесси Бакли;
— экшн-комедия ГРАБИТЕЛЬ С КРЫШИ (Roofman) с Ченнингом Татумом;
— комедия Стивена Содерберга THE CHRISTOPHERS с Иэном Маккелленом и Джеймсом Корденом;
— фэнтезийная комедия GOOD FORTUNE Азиза Ансари с Киану Ривзом;
— режиссерский дебют Мод Апатау POETIC LICENSE
— режиссерский дебют Джеймса МакЭвоя CALIFORNIA SCHEMIN’
— режиссерский дебют Брайана Кокса GLENROTHAN;
— исторический триллер НЮРНБЕРГ (Nuremberg) с Рассселом Кроу и Майклом Шенноном.
— экшн-комедия Бобби Фаррелли DRIVER’S ED c Алиссой Милано и Кумейлом Нанджиани.

Полный список анонсированных картин доступен на сайте смотра.

Фото: кадр из фильма GOOD FORTUNE

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