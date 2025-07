Фестиваль в Торонто начал объявлять программу

Юбилейный смотр пройдет с 4 по 14 сентября

50-й Международный кинофестиваль в Торонто (TIFF), который пройдет с 4 по 14 сентября, объявил часть картин из программы грядущего смотра.

Как уже сообщалось ранее, фестиваль откроется документальной лентой Колина Хэнкса JOHN CANDY: I LIKE ME, посвященной покойному актеру и комику Джону Кэнди.

В рамках TIFF также будут представлены:

— криминальное драмеди Алекса Уинтера ДЕЛО СЕМЕЙНОЕ (Adulthood) с Каей Скоделарио и Билли Лурд;

— триквел ДОСТАТЬ НОЖИ: ПРОСНИСЬ, МЕРТВЕЦ (Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery) с Дэниелом Крейгом;

— драма HAMNET Хлои Чжао с Полом Мескалем и Джесси Бакли;

— экшн-комедия ГРАБИТЕЛЬ С КРЫШИ (Roofman) с Ченнингом Татумом;

— комедия Стивена Содерберга THE CHRISTOPHERS с Иэном Маккелленом и Джеймсом Корденом;

— фэнтезийная комедия GOOD FORTUNE Азиза Ансари с Киану Ривзом;

— режиссерский дебют Мод Апатау POETIC LICENSE;

— режиссерский дебют Джеймса МакЭвоя CALIFORNIA SCHEMIN’;

— режиссерский дебют Брайана Кокса GLENROTHAN;

— исторический триллер НЮРНБЕРГ (Nuremberg) с Рассселом Кроу и Майклом Шенноном.

— экшн-комедия Бобби Фаррелли DRIVER’S ED c Алиссой Милано и Кумейлом Нанджиани.

Полный список анонсированных картин доступен на сайте смотра.

Фото: кадр из фильма GOOD FORTUNE