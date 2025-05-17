Первый официальный Кинорынок в Торонто объявил даты проведения в 2026 году

Организаторы рассказали в Каннах подробности будущего отраслевого слета

Первый официальный Кинорынок в Торонто, который пройдет параллельно с общеизвестным кинофестивалем в 2026 году, обнародовал конкретные даты проведения. Организаторы будущего индустриального смотра объявили на проходящем в данный момент кинофестивале в Каннах, что первый самостоятельный TIFF: The Market пройдет в период с 10 по 16 сентября следующего года.

Ожидается, что деловое событие будет затрагивать телевизионный, интерактивный и цифровой контент, а также традиционные кинотеатральные релизы. Кинорынок будет финансироваться федеральным правительством Канады. Бюджет фестиваля на первые три года обещает составить 23 млн канадских долларов ($16,9 млн США).

Со слов генерального директора TIFF Кэмерона Бейли, Кинорынок изначально разрабатывается с целью максимально соответствовать актуальным потребностям мировой киноиндустрии. Бейли рассчитывает, число если посещаемость TIFF на данном этапе составляет около 5 тысяч делегатов, то по мере развития самостоятельного Кинорынка на протяжении ближайших пяти лет этот показатель будет минимум удвоен.

Торонто долгое время оставался эффективной площадкой для продаж контента и различных питчингов, однако предполагается, что расширение деловой платформы даст профессиональному сообществу заметно больше возможностей. В рамках будущего слета планируют проводить панели и дискуссии на актуальные индустриальные темы, рыночные лаборатории для режиссеров, продюсеров, сценаристов и шоураннеров, рынок проектов и различного IP, который объединит писателей и издателей с инвесторами и продюсерами для продвижения тайтлов в различных форматах, ко-продукционные сессии, полноценные скрининги для участников отрасли, формат Works In-Progress и многое другое.

«Так как мы получаем недвусмыленные сигналы от представителей индустрии о необходимости запуска TIFF: The Market, мы продолжаем привлекать профессионалов из всех смежных отраслей производства контента. Их обширный опыт и знания окажут неоценимую помощь в организации первоклассного профессионального мероприятия, которое позволит поддерживать отрасль в будущем», - отметила программный директор TIFF Анита Ли.

В Совещательный Совет предстоящего слета недавно вошли восемь новых членов. В их числе: Мозес Бабатоп, основатель и генеральный директор Nile Media Entertainment Group; Майкл Баркер, сопрезидент и соучредитель Sony Pictures Classics; Арианна Бокко, руководитель отдела глобальной дистрибуции MUBI; Джанет Браун, президент по глобальным продажам контента BBC Studios; продюсер Диана Бустаманте Эскобар; Чонин Хонг, генеральный директор Megabox; Лора Михалчишин, коммерческий директор и сопрезидент по производству контента Blue Ant Studios; и Вики Доббс Бек, вице-президент по иммерсивному контенту в Lucasfilm и ILM.

Представитель Совещательного Совета будущего смотра Винсент Маравал подчеркнул, что в мире есть только два крупных Кинорынка, действующих в орбите фестивалей - берлинский EFM и каннский Marché du Film. Однако в последние годы под давлением конкуренции Европейский Кинорынок начал терять свою значимость. То же можно сказать и про североамериканский AFM, который испытывает на данный момент различные трудности в том числе по причине не самого удачного места в индустриальном графике. В то же время Торонто собирает лучшие премьеры со всех осенних фестивалей (Теллурайд, Венеция, Торонто, Сан-Себастьян), и поэтому уже сейчас является важной точкой притяжения для представителей киноотрасли. Ожидается, что появление делового форума позволит превратить Торонто в новый центр мировой киноиндустрии.

Фото: Кэмерон Бейли и Анита Ли, Emma McIntyre / Getty