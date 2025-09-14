Кинофестиваль в Торонто назвал победителей

Гран-при смотра получила драма «Хэмнет» Хлои Чжао

14 сентября завершился 50-й Международный кинофестиваль в Торонто (TIFF).

Гран-при смотра получила драма ХЭМНЕТ Хлои Чжао. Главные роли в вымышленной истории Уильяма Шекспира и его жены Агнес исполнили Пол Мескал и Джесси Бакли.

С этого года фестиваль также ввел еще один приз зрительских симпатий – для международных проектов, сделанных за пределами Северной Америки. Он достался ленте МЕТОД ИСКЛЮЧЕНИЯ Пак Чхан-Ука. В российский прокат ее выпустит кинопрокатная компания «Вольга» 4 декабря.

Приз зрительских симпатий

• Гран-при – ХЭМНЕТ, реж. Хлоя Чжао

• Второе место – ФРАНКЕНШТЕЙН, реж. Гильермо дель Торо

• Третье место – ДОСТАТЬ НОЖИ: ПРОСНИСЬ, МЕРТВЕЦ, реж. Райан Джонсон

Приз зрительских симпатий – международные проекты

• Гран-при – МЕТОД ИСКЛЮЧЕНИЯ, реж. Пак Чхан-Ук

• Второе место – СЕНТИМЕНТАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ, реж. Йоаким Триер

• Третье место – HOMEBOUND, реж. Нирадж Гайван

• Приз зрительских симпатий в секции Midnight Madness – NIRVANNA THE BAND THE SHOW THE MOVIE, реж. Мэтт Джонсон

• Приз зрительских симпатий за лучший документальный фильм – THE ROAD BETWEEN US: THE ULTIMATE RESCUE, реж. Барри Аврич

Полный список победителей доступен на официальном сайте фестиваля.

Фото: кадр из фильма ХЭМНЕТ