Кинофестиваль в Торонто запустит официальный кинорынок c 2026 года

Правительство Канады выделило на его проведение $16,9 млн

Организаторы Международного кинофестиваля в Торонто (TIFF) объявили о том, что с 2026 года в рамках смотра начнет свою работу официальный кинорынок. Об этом сообщает Deadline.

Ожидается, что будущий рынок получит щедрое финансирование от правительства Канады в размере $16,9 млн – государственные инвестиции будут распределены на три года.

«Неофициальный рынок существует в рамках TIFF уже много лет, и у байеров с этим нет проблем. Однако мы видим, что появилось очень много новых компаний и рынков, которые заинтересованы в нашем фестивале как в воротах в Северную Америку. Наличие официального рынка и заметной инфраструктуры позволит им принимать более активное участие», – заявила программный директор TIFF Анита Ли.

Существующая сейчас деловая площадка TIFF Industry перейдет под знамя нового рынка. Организаторы также заинтересованы в создании шоукейса проектов, которые находятся в разработке.

Площадка проведения кинорынка пока неизвестна, однако команда ищет место поближе к фестивальным локациям.