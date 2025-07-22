Госдума приняла во втором и третьем чтении поправки в закон о выдаче прокатных удостоверений

Они должны вступить в силу с 1 марта 2026 года

Депутаты Государственной Думы приняли во втором и третьем чтении поправки в законодательство в части уточнения требований к выдаче прокатного удостоверения.

Согласно им, расширяется перечень оснований для отказа в выдаче ПУ. В частности, подобным будет являться наличие в фильме материалов, пропагандирующих отрицание или дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности.

Министерство культуры, в свою очередь, получит право вносить изменения в уже выданные удостоверения (например, для возрастной маркировки фильмов).

Также в законопроекте появился новый пункт, по которому владельцы стриминговых сервисов должны по требованию федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере СМИ, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи в течение суток блокировать доступ к произведениям, дискредитирующим традиционные российские духовно-нравственные ценности.

Владельцы соцсетей, в свою очередь, должны сами мониторить и ограничивать доступ к подобному контенту.

Напомним, что в первом чтении законопроект включал в себя обязательное требование о прокатных удостоверениях для онлайн-кинотеатров, однако в новой версии его удалось исключить.

Закон должен вступить в силу с 1 марта 2026 года.

Фото: официальный сайт Государственной Думы