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Комитет Госдумы поддержал блокировку контента за «дискредитацию ценностей»

Автор: Илья Кувшинов

21 июля 2025

Поправки коснутся стриминговых сервисов и соцсетей

Комитет Госдумы по информационной политике рекомендовал принять поправки, по которым владельцы соцсетей и стриминговых платформ должны блокировать доступ к произведениям, «дискредитирующим традиционные российские духовно-нравственные ценности». Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно поправкам, внесенным первым замглавой комитета по информационной политике Антоном Горелкиным, владельцы стриминговых сервисов и ресурсов с аудиторией более 100 тыс пользователей в сутки должны удалять произведения, которые Минкульт признал «дискредитирующими ценности», или которым отказал в выдаче прокатных удостоверений, в течение суток после требования Роскомнадзора.

Аналогичные требования относятся и к владельцам соцсетей, доступ к которым в составляет более 500 тыс юзеров в сутки. Отмечаются, что они должны в течение суток ограничить доступ «к распространяемому на персональной странице пользователя социальной сети аудиовизуальному произведению».

Подчеркивается, что поправки были внесены к законопроект, уточняющий требования к выдаче прокатного удостоверения. Он был принят в первом чтении в конце июня. Закон, как предусматривает вариант второго чтения, в случае принятия вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Фото: Freepik

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