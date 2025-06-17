Госдума рассмотрит закон об отказе в выдаче прокатки за дискредитацию духовно-нравственных ценностей

Ожидается, что это произойдет 24 июня

Уже на следующей неделе, 24 июня, депутаты Госдумы планируют рассмотреть законопроект об отказе в выдаче прокатного удостоверения фильмам, которые дискредитируют российские духовно-нравственные ценности. Об этом ТАСС сообщил источник в палате парламента.

Законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов и сенаторов в декабре 2024 года. Документ предусматривает, что «наличие в фильме материалов, пропагандирующих отрицание или дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности, является основанием для отказа в выдаче прокатного удостоверения».

Помимо этого, он предполагает и другие поправки – в частности, уточняет обязанность «владельцев аудиовизуальных сервисов соблюдать требования законодательства Российской Федерации о недопустимости распространения фильмов без прокатного удостоверения».

Еще одно важное изменение – законопроект наделяет Минкультуры полномочиями «по одностороннему внесению изменений в ранее выданное прокатное удостоверение в случае изменения законодательства».

Полный текст документа доступен на сайте Госдумы.

Фото: официальный сайт Государственной Думы