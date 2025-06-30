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Получение прокатных удостоверений для онлайн-кинотеатров может стать добровольным

Автор: Илья Кувшинов

30 июня 2025

В случае принятия подобного решения будет увеличен размер штрафов для нарушителей

Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин написал в своем телеграм-канале, что депутаты обсуждают возможность добровольного получения прокатного удостоверения на контент для онлайн-платформ – правда, тогда должен быть увеличен размер штрафов для нарушителей.

Он отметил, что в случае принятия подобного решения наличие прокатного удостоверения, выданного Минкультом, «может служить неким иммунитетом от претензий других надзорных органов», а вот его отсутствие – «должно повлечь более серьезную ответственность, если в контенте обнаружится что-то незаконное».

Горелкин также обратился к критикам законопроекта, которые утверждают, что после его принятия все фильмы и сериалы будут обязаны соответствовать духовно-нравственным ценностям – по его словам, ПУ не будет выдаваться проектам, которые «или пропагандируют отрицание ценностей, или же их дискредитируют».

Фото: официальный сайт Государственной думы

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