Подписками на онлайн-кинотеатры во втором квартале 2025 года пользовались 53% россиян

В опросе ICMR участвовало 7,2 тыс россиян в возрасте 16–55 лет

Исследовательская компания ICMR (ООО «ГФК-Русь») подготовила исследование о подписках на онлайн-кинотеатры во втором квартале 2025 года. В опросе участвовали 7200 жителей российских городов в возрасте 16–55 лет.

Согласно ему, доля подписчиков онлайн-кинотеатров среди жителей городов России осталась без серьезных изменений по сравнению с предыдущим кварталом – 53% горожан в апреле-июне против 54% в январе-марте. Год назад, во втором квартале 2024 года, этот показатель составлял 51%. Доля платящих подписчиков также осталась примерно на уровне предыдущего квартала (40% и 41% горожан, соответственно), но выросла по сравнению со вторым кварталом 2024 года (37%). Отмечается, что незначительное снижение доли подписчиков во втором квартале традиционно объясняется недостатком крупных премьер на платформах.

Лидером как по общему количеству подписчиков (22%), так и по количеству пользователей с платной подпиской (19%) вновь стал «Кинопоиск». На втором месте оказался Okko – по итогам второго квартала 13% горожан пользуются подпиской на платформу. Количество пользователей с платной подпиской составило 9%. Бронза досталась Wink. Его показатели количества общих подписчиков составили 10%, а юзеров с платной подпиской – 8%.

Четвертую строчку занял «Иви» с результатом в 9% подписчиков и 7% платящих подписчиков. Замкнул пятерку KION (8% и 6% соответственно).

Фото: Freepik