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  • Алена Званцова стала креативным продюсером кинокомпании «Мармот-фильм»

Алена Званцова стала креативным продюсером кинокомпании «Мармот-фильм»

Автор: БК

24 июля 2025

Она будет заниматься разработкой авторских концепций и сценарии будущих проектов

К команде кинокомпании «Мармот-фильм» Валерия Тодоровского присоединилась режиссер и сценарист Алена Званцова – она заняла позицию креативного продюсера.

Отмечается, что кинематографист будет заниматься разработкой авторских концепций и курировать создание сценариев будущих проектов студии.

«Для меня это – новый вызов и большая честь. Я счастлива быть частью команды Валерия Тодоровского. Надеюсь, что новые идеи, которые у меня есть и уже в работе, станут основой прекрасных, ярких фильмов и сериалов», – заявила она.

С «Мармот-фильм» Алену Званцову связывает многолетнее сотрудничество – она была режиссером и сценаристом ряда проектов студии, включая сериал «Оттепель». В числе других ее работ – драмы ДЕНЬ НЕДЕЛИ – ЛЮБОЙ, ЯЧЕЙКА ОБЩЕСТВА, комедия НОРВЕГ, сериал «Небесный суд» и многое другое.

Фото: кадр со съемок сериала «Никто не узнает»

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