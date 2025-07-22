Paramount+ приобрел стриминговые права на «Южный Парк» за $1,5 млрд

Ранее они принадлежали HBO Max

Создатели «Южного Парка» Трей Паркер и Мэтт Стоун заключили впечатляющую сделку с Paramount – комедийный тандем продал за $1,5 млрд мировые онлайн-права сроком на пять лет на свой мультсериал.

Инсайдеры сообщают, что договоренности уже были достигнуты, однако Paramount отказалась от комментариев.

Отмечается, что сделка была заключена на фоне напряженного противостояния Паркера и Стоуна со студией: авторы «Южного Парка» ранее обвинили президента Paramount Джеффа Шелла во вмешательстве в их переговоры c Warner Bros. Discovery и Netflix.

Между тем, согласно недавнему материалу The Hollywood Reporter, у Paramount Global и комедийного тандема уже была намечена предварительная договоренность насчет десятилетнего соглашения, которое оценивалось в $3 млрд, однако Skydance, которая находится в процессе завершения сделки по покупке медиаконгломерата, по слухам, отказалась от долгосрочного сотрудничества с Паркером и Стоуном.

Ранее эксклюзивные права на стриминговое вещание «Южного Парка» принадлежали HBO Max, однако они истекли в прошлом месяце.

Фото: кадр из сериала «Южный парк»