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Paramount+ приобрел стриминговые права на «Южный Парк» за $1,5 млрд

Автор: Илья Кувшинов

22 июля 2025

Ранее они принадлежали HBO Max

Создатели «Южного Парка» Трей Паркер и Мэтт Стоун заключили впечатляющую сделку с Paramount – комедийный тандем продал за $1,5 млрд мировые онлайн-права сроком на пять лет на свой мультсериал.

Инсайдеры сообщают, что договоренности уже были достигнуты, однако Paramount отказалась от комментариев.  

Отмечается, что сделка была заключена на фоне напряженного противостояния Паркера и Стоуна со студией: авторы «Южного Парка» ранее обвинили президента Paramount Джеффа Шелла во вмешательстве в их переговоры c Warner Bros. Discovery и Netflix.

Между тем, согласно недавнему материалу The Hollywood Reporter, у Paramount Global и комедийного тандема уже была намечена предварительная договоренность насчет десятилетнего соглашения, которое оценивалось в $3 млрд, однако Skydance, которая находится в процессе завершения сделки по покупке медиаконгломерата, по слухам, отказалась от долгосрочного сотрудничества с Паркером и Стоуном.  

Ранее эксклюзивные права на стриминговое вещание «Южного Парка» принадлежали HBO Max, однако они истекли в прошлом месяце.

Фото: кадр из сериала «Южный парк»

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