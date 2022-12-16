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Мировой бокс-офис может достигнуть отметки в $29 млрд по итогам 2023 года

Автор: Никита Никитин

16 декабря 2022

Аналитики Gower Street Analytics опубликовали новый прогноз

Согласно прогнозу лондонской аналитической фирмы Gower Street Analytics, глобальный рынок кинопоказа в следующем году может вырасти на 12%, достигнув тем самым $29 млрд валовой кассы, сообщает Variety. Эксперты отмечают, что в уходящем году восстановление рынка замедлилось из-за ряда различных потрясений. Индустрия кинопоказа продолжает отставать от пиковых значений, которых она достигла накануне начала пандемии COVID-19. 

Прогноз экспертов на 2023 год на 27% отстает от средних данных валового бокс-офиса за последние три года до пандемии (2017-2019) по текущим обменным курсам. Если данный прогноз сбудется, это будет означать, что полноценного восстановления киноиндустрии придется подождать, по крайней мере, до 2024-го года.

Согласно оценкам аналитиков Gower Street Analytics, текущий год мировой бокс-офис завершит на отметке в $25,8 млн. В 2021 году данный показатель был равен $21,3 млрд. К глобальным негативным факторам, оказавшим отрицательное влияние на восстановление рынка в 2022 году, относятся низкие сборы в Китае, конфликт между Россией и Украиной и последовавший за этим уход голливудских студий с российского рынка, а также скачки обменных курсов американской валюты, из-за чего объем кассовых сборов, поступающих в карман студий из-за пределов США, сократился на $1 млрд. Свою роль сыграл и неравномерный календарь выхода крупных фильмов. Перенос некоторых перспективных релизов с 2022 на 2023 год, вероятно, привел к сокращению внутренней североамериканской кассы также примерно на $1 млрд.

По прогнозам консалтинговой компании, североамериканский рынок вырастет в будущем году на 12% и достигнет $8,6 млрд по сравнению с ожидаемыми в этом году $7,65 млрд. Это на четверть меньше, чем в среднем за последние три года, предшествовавших пандемии.

В свою очередь, в Азиатско-Тихоокеанском регионе (за вычетом Китая) и Латинской Америке прирост в уходящем году должен составить 11-12%, что означает снижение примерно на 20% по сравнению со средними до-пандемийными показателями. Что касается стран Европы, Ближнего Востока и Африки, то на этих рынках ожидается рост примерно на 7% и отставание от до-пандемийных значений на 30%. Здесь главным негативным фактором является исключение из расчетов российского рынка.

Самым сложным регионом для прогнозирования остается Поднебесная. График релизов на китайском рынке наименее прозрачен. С каждым днем на рынок сложнее заходить зарубежным проектам. Дополнительную трудность для прогнозов привносит COVID. По оценкам Gower Street, кассовые сборы в 2023 году в Китае достигнут $5,55 млрд. Как и на других рынках, можно говорить о вероятном росте по сравнению с уходящим годом, когда китайская киноиндустрия должна получить $4,4 млрд. В то же время 2023 рискует проиграть 2021 году, когда сборы в Поднебесной составили $7,3 млрд. Отстает заявленный прогноз и от средних до-пандемийных значений рынка, равных $8,77 млрд.

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