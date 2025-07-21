top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Онлайн-кинотеатры не будут обязывать получать прокатные удостоверения

Онлайн-кинотеатры не будут обязывать получать прокатные удостоверения

Автор: Илья Кувшинов

21 июля 2025

Поправки в закон о защите традиционных ценностей в киноиндустрии рассмотрят во втором чтении 22 июля

Сразу четыре собеседника в крупных российских онлайн-кинотеатрах сообщили «Ведомостям», что из законопроекта о защите традиционных ценностей в киноиндустрии исключили обязательное требование о прокатных удостоверениях для стримингов.

Согласно редакции законопроекта ко второму чтению, отказ Минкультуры в выдаче прокатного удостоверения или его отзыв ведомством станут основаниями для того, чтобы Роскомнадзор мог направить платформам требование для удаления контента.

Напомним, что также в законопроекте появилось новое основание, по которым владельцы соцсетей и стриминговых сервисов и соцсетей должны блокировать доступ к произведениям, «дискредитирующим традиционные российские духовно-нравственные ценности».

По словам первого замглавы комитета по информационной политике Антона Горелкина, законопроект будет рассмотрен во втором чтении завтра, 22 июля.

Фото: Freepik

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Минкультуры объявило победителей питчингов
Подробнее
Фонд кино провел питчинг проектов кинокомпаний-лидеров
Подробнее
Фестиваль «Горький fest» назвал лауреатов
Подробнее
В Минкультуры состоялся дополнительный питчинг кинопроектов
Подробнее
Новый «Мир юрского периода» стал крупнейшим релизом в Китае после празднования Нового года
Подробнее
«Лило и Стич» стал первым голливудским «миллиардером» 2025 года
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Нейробатя» выступил ниже ожиданий
Подробнее
Сценарист «Претендентов» и «Квира» может написать следующий фильм бондианы
Подробнее
Генеральный продюсер «Горький fest» Оксана Михеева готовит сериальный дебют
Подробнее
Стартовали съемки сериального перезапуска «Гарри Поттера»
Подробнее
Объявлены претенденты на премию «Эмми-2025»
Подробнее
Венецианский кинофестиваль представил жюри
Подробнее
Сценарист «Основного инстинкта» работает над перезапуском фильма для Amazon
Подробнее
«Одиссея» заработала $1,5 млн на предпродажах билетов в IMAX за год до релиза
Подробнее
Касса четверга: пиратские релизы продолжают лидировать
Подробнее
Евросоюз временно отложил введение ответных пошлин против США
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 17–20 июля
Подробнее
От дипломатии до купечества и обратно
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Нейробатя» проиграл «Оленю»
Подробнее
Касса России: «Плагиатор» стартовал со второй строчки
Подробнее