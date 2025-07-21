Онлайн-кинотеатры не будут обязывать получать прокатные удостоверения

Поправки в закон о защите традиционных ценностей в киноиндустрии рассмотрят во втором чтении 22 июля

Сразу четыре собеседника в крупных российских онлайн-кинотеатрах сообщили «Ведомостям», что из законопроекта о защите традиционных ценностей в киноиндустрии исключили обязательное требование о прокатных удостоверениях для стримингов.

Согласно редакции законопроекта ко второму чтению, отказ Минкультуры в выдаче прокатного удостоверения или его отзыв ведомством станут основаниями для того, чтобы Роскомнадзор мог направить платформам требование для удаления контента.

Напомним, что также в законопроекте появилось новое основание, по которым владельцы соцсетей и стриминговых сервисов и соцсетей должны блокировать доступ к произведениям, «дискредитирующим традиционные российские духовно-нравственные ценности».

По словам первого замглавы комитета по информационной политике Антона Горелкина, законопроект будет рассмотрен во втором чтении завтра, 22 июля.

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