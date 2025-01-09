ТНТ вошел в топ-3 вещателей в Новый год

Лидером вновь стал канал «Россия 1»

Телеканал ТНТ вошел в топ-3 самых популярных вещателей в Новый год. Об этом сообщает РБК со ссылкой на подсчеты единого измерителя телеаудитории Mediascope.

Данные учитывают телеаудиторию старше четырех лет по всем городам России. Под эфирными сутками подразумевается период с 5:00 31 декабря по 4:59 1 января: таким образом, показатели отражают аудиторию каналов в том числе в новогоднюю ночь.

31 декабря 2024 года аудитория ТНТ составила 2,8 млн человек (2,2 млн в 2023-м и 1,7 млн в 2022-м).

Лидерство по итогам Нового года сохранил канал «Россия 1». При этом его аудитория год к году снизилась с 7,3 млн зрителей до 6,8 млн, рейтинг — с 5,4 до 5%, доля — с 22,6 до 21,3%. На втором месте остался «Первый канал». Его показатели год к году, наоборот, выросли: аудитория — с 4,5 млн до 4,6 млн, рейтинг — с 3,3 до 3,4%, доля — с 13,7 до 14,6%. Замыкавший тройку лидеров по итогам новогоднего эфира 2023 года СТС в этот раз опустился на четвертую позицию. Его аудитория снизилась с 2,7 млн до 2,3 млн, рейтинг составил 1,7% (минус 0,3 процентных пункта год к году), доля — 7,4% (минус 0,8 п.п. год к году).

Стоит отметить, что «Россия 1» осталась самым востребованным телеканалом и по итогам полного 2024 года. Однако показатели и тут снизились – аудитория в абсолютном выражении сократилась с 2,8 млн до 2,6 млн человек, рейтинг — с 2,1 до 1,9%, доля — с 14,5 до 14%. Второе место удерживает НТВ: его аудитория также снизилась с 1,9 млн до 1,7 млн, рейтинг — с 1,4 до 1,3%, доля — с 9,7 до 9,5%. Замкнул тройку лидеров «Пятый канал» с аудиторией 1,4 млн, рейтингом 1% и долей 7,7%.

Самой популярной телепередачей в 2024 году традиционно стало новогоднее обращение президента России Владимира Путина. На «Первом канале» его смотрели 19,6 млн зрителей, еще 16,8 млн — на «России 1». Самым популярным фильмом оказался показ сказки ЧЕБУРАШКА 1 января 2024 года на канале «Россия 1». Его посмотрели 13,9 млн зрителей.