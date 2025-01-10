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«Небриллиантовая рука» превзошла показатели фильма «Иван Васильевич меняет всё»

Автор: БК

10 января 2025

31 декабря комедия показала рейтинг 6,4% и долю 26,5%

Новогодняя премьера ТНТ продемонстрировала отличные результаты – согласно данным Mediascope в премиальном сегменте аудитории 14-44 (города 100+), музыкальный фильм НЕБРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА стал самым рейтинговым кинопроектом 2024 года.

Во время премьерного показа вечером 31 декабря комедия показала рейтинг 6,4% и долю 26,5%. Таким образом история о приключениях суперагента 007-ёна Семёновича Горбункова превзошла показатели прошлогоднего проекта ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ВСЕ (доля 22,2%, рейтинг 5,7%).

«Все привыкли, что в новогоднюю ночь такие каналы, как “Россия 1” и “Первый”, показывают высокие цифры, но несмотря на то, что телеканал ТНТ никогда не участвовал в гонке за первые места, сегодня ситуация кардинально изменилась. Новогодний фильм ТНТ НЕБРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА стал самым рейтинговым фильмом 2024 года с долей 26,5, и 31 декабря ТНТ стал вторым каналом в стране по доле телесмотрения. Таких результатов в новогоднюю ночь у телеканала не было с момента его основания.

К такому результату мы шли долгие годы, и постоянное наращивание качественного контента привело к тому, что любовь аудитории растет с каждым годом. Мы заботимся о нашем зрителе, и именно это стимулирует нас вкладывать ещё больше сил и времени в создание максимально качественного контента на телевидении. В следующем году мы обещаем оставаться верными себе и своему зрителю. И если сегодня мы сумели максимально приблизиться к лидирующей позиции, то следующий логичный шаг – первое место, и мы начинаем бороться за него прямо сейчас», – прокомментировал генеральный продюсер телеканала ТНТ Аркадий Водахов.

Помимо этого, в период с 1 по 8 января ТНТ стал лидером в том же сегменте аудитории 14-44 (города 100+) и показал долю 9%.

Фото: кадр из фильма НЕБРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА

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