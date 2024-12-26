ТНТ подвел итоги 2024 года

Канал возглавил топ в сегменте аудитории возраста 14-44 в городах с населением более 100 человек

Телеканал ТНТ рассказал о своих успехах в уходящем году. По данным Mediascope за 12 месяцев, он уверенно возглавил топ каналов в сегменте аудитории возраста 14-44 в городах с населением более 100 тыс человек – доля ТНТ составила 8,4%.

Главной премьерой оказались «Новые жуки» (дата выхода – 16 декабря, доля 19,5%), ставшие лидером среди всех сериалов, выходящих на российском ТВ, не только за этот год, а за последние три года.

В 2024 году на ТНТ вернулось большое кино. Средняя доля фильмов, шедших в эфире канала с июня по декабрь, составила 8,3%. В топе самых просматриваемых фильмов оказались как российские комедии (ТЕЩА с Ларисой Гузеевой и Гариком Харламовым – 13,2%), так и голливудские проекты (РЫЦАРЬ ДНЯ с Томом Крузом и Кэмерон Диаз – 11,7%).

Помимо этого, канал стал поддерживать и самостоятельно производить большое количество кинопроектов. В 2024 году при участии канала произведено 20 фильмов, также в работе еще 14 полных метров, премьеры которых состоятся в 2025 и 2026 годах.

В 2024 году ТНТ выпустил в эфир 75 премьер – речь идёт только о собственных сериалах и шоу, в расчёт не берётся закупной контент. Это примерно на 30% больше, чем у прямых конкурентов. Количество премьерных часов контента собственного производства в эфире ТНТ без учёта повторов выросло с 664 до 1003 год к году.

Также каналу удалось укрепить лидерство по выходным. Доля канала в субботу и воскресенье в аудиторном сегменте 14-44 в городах 100+ составила 10,4%. Это на 11% больше, чем в прошлом году. Существенную роль в этом сыграли новые форматы – «китайское» реалити-шоу «Сокровища императора» (доля – 15,2%) и спортивное шоу «Титаны» (доля – 15,6%).

Осенью также состоялся перезапуск шоу Comedy Club с Гариком Харламовым в качестве нового креативного продюсера. Доля первого выпуска в сезоне составила 17,8%, а сезон идёт со средней долей 13,3%.