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Александра Подрядова назначена на должность генерального директора компании «Пионер»

Автор: БК

2 июля 2025

Ранее она возглавляла департамент маркетинга дистрибьютора

В «Пионере» продолжаются кадровые изменения – новым генеральным директором компании стала Александра Подрядова, ранее возглавлявшая департамент маркетинга дистрибьютора.

Она присоединилась к команде «Пионера» в 2020 году и отвечала за стратегию продвижения фильмов и дистрибуцию. В числе самых громких релизов, которые вышли при ее непосредственном участии – комедия ДЕДУШКА НЕЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ, семейная драма ВОЛК И ЛЕВ и аниме ДАНДАДАН: ЗЛОЙ ГЛАЗ.

«Я пришла в Пионер пять лет назад и сразу почувствовала, что оказалась в месте, где мне хочется быть – с сильной командой и проектами, в которые действительно веришь. Мне повезло работать рядом с Александрой Геллер – наблюдать, учиться и расти вместе с компанией. Я безмерно благодарна ей за поддержку, доверие и тот уровень, который она задала для компании. Впереди нас ждут новые релизы, и я верю, что Пионер и дальше будет оставаться важной точкой притяжения для зрителей и индустрии», – заявила Подрядова.

Помимо этого, в составе команды «Пионера» Александра принимала участие в формировании репертуарной политики компании и поиске новых проектов, участвовала в международной деятельности и стратегическом планировании. До прихода в компанию Подрядова в течение десяти лет работала в департаменте рекламы ГК «Планета Информ», в том числе – занимала должность директора по работе с клиентами.

Фото: кинокомпания «Пионер»

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