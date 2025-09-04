Онлайн-кинотеатр «Иви» рассказал о новинках сентября

«Сердцебиение» с Керемом Бюрсином, «Не одна дома 2» и многое другое

В числе новинок, которые появятся в онлайн-кинотеатре «Иви» в сентябре – турецкая драма «Сердцебиение» с Керемом Бюрсином. Проект от режиссера «Зимородка» дебютирует в двух странах одновременно: новые серии будут выходить на платформе в синхронном переводе параллельно с эфиром в Турции, а позже – появляться в профессиональном дубляже.

Кроме того, зрителей стриминга ждут комедия НЕ ОДНА ДОМА 2, мексиканская адаптация турецкого телехита «Госпожа Фазилет и ее дочери» и многое другое.

Уже на сервисе:

АРЛАН. РЕШАЮЩИЙ РАУНД (спортивная драма, реж. Даулет Жумабаев)

Молодой боксер Арлан, воспитанник школы бокса олимпийского резерва, мечтает попасть на Олимпиаду, но вынужден подрабатывать, чтобы помочь матери и младшему брату, страдающему от редкого заболевания. В магазине он встречает Алину, которая учится в консерватории по классу фортепиано, но мечтает петь, и их встреча вселяет в нее уверенность выбрать свой собственный путь. Когда болезнь брата прогрессирует и требуется дорогостоящее лечение, Арлан по совету друга Тохи соглашается участвовать в кулачных боях ради быстрого заработка, отказываясь от своей мечты об Олимпийском золоте. Теперь ему предстоит пройти путь суровых испытаний в мире кулачных боев, где чемпионом является непобежденный Никита Адай.

«Крутая перемена», 2-й сезон (комедия, реж. Карен Оганесян)

Учитель Андрей Сергеевич Ларионов отправляется в Узбекистан, где ему предстоит знакомить местных учителей с российской программой образования и параллельно вести уроки русского языка и литературы у школьников. Если Андрей справится, то по возвращении в Россию его назначат директором престижной московской школы. Но Восток — дело тонкое! И у Андрея снова все идет не по плану.

«Дочери сеньоры Гарсии» (драма, реж. Сальвадор Гарсини, Фез Норьега)

Мексиканская адаптация турецкого телехита «Госпожа Фазилет и её дочери». Вдова Офелия Гарсия – амбициозная и тщеславная женщина, мечтающая о богатой и роскошной жизни. Чтобы реализовать далеко идущие планы, героиня пытается сделать из младшей дочери Мар суперзвезду, таская девочку по бесчисленным кастингам и конкурсам. Такое положение дел не нравится старшей дочери, серьёзной Валерии, считающей, что лишь усердный труд может принести заслуженные плоды. Когда Артуро Портилья, наследник крупнейшего текстильного концерна, объявляет о кастинге модели для новой спортивной линейки, Офелия видит в этом шанс прославиться и наконец-то забыть про бедность. Судьбы двух таких разных семей пересекаются, когда Офелия становится экономкой в доме Портилья, а Артуро случайно знакомится с Валерией в спортзале, где та работает.

С 4 сентября:

НЕ ОДНА ДОМА 2 (комедия, реж. Митрий Семенов-Алейников)

Школьница Маша, устав от скучного отдыха с родителями, сбегает в летний лагерь, где сталкивается со старыми знакомыми жуликами и вместе с новыми друзьями пытается помешать их преступным планам.

С 15 сентября:

РОБОТ ПО ИМЕНИ ТЭО (комедия, реж. Джулио Каллегари)

В недалеком будущем людям во всем помогают роботы, из-за чего Макс теряет работу, Чтобы свести концы с концами, она пытается выручить деньги от продажи робота Тэо. Но модель сильно устарела, и робот-правдоруб, постоянно ставящий Макс в неловкие ситуации, остается в семье. Когда Макс теряет опеку над дочерью, вместе с Тэо они отправляются в путешествие, чтобы вернуть Полу. Макс придется наконец довериться машине-помощнику, чтобы обрести веру в людей, поверить в себя и восстановить семью.

«Проект мистера Шина» (комедия, реж. Щин Гён-су)

Господин Шин — владелец небольшого куриного ресторана, а еще он — человек с повышенным чувством справедливости. Именно поэтому этот мужчина зачастую становится посредником в решении любых конфликтных ситуаций, хоть как-то связанных с его клиентами. Умение вести переговоры и решать самые трудные задачи превратили его в настоящего местного героя и никто из окружающих даже не догадывается о том, что у мистера Шина есть свой секрет, который он тщательно скрывает от окружающих.

С 18 сентября:

«Богатая наследница: тайная жизнь нищенки» (драма, реж. Энди И Ли)

Наследница-миллиардерша Хейли Каплан переводится в обычную школу, скрывая своё имя – она хочет найти настоящих друзей, которых интересует она сама, а не деньги ее семьи. План Хейли рушится, когда дочь горничной Кэндис присваивает ее личность, начинает издеваться над ней и становится королевой популярности. Расскажет ли Хейли правду о своём статусе или продолжит притворяться бедной ради истинной дружбы?

С 21 сентября:

«Деньги, пушки, семейный ужин» (мелодрама, реж. Саймон Инь)

Влиятельный бизнесмен заключает брак по контракту с руководительницей компании, и его по ошибке принимают за бедного продавца. На рождественском ужине с её родственниками мужчина подвергается насмешкам, но ему удается доказать свою значимость и найти любовь.

С 24 сентября:

«Странное возвращение Дианы Саласар», 2-3 сезоны (мелодрама, реж. Майте Понсанелли, Луис Мансо, Павел Васкес)

В продолжении сериала Леонор де Сантьяго встречает графа Лукаса Тревиньо, своего жениха. Он полон решимости завоевать ее сердце, хотя знает, что сердце Леонор принадлежит Эдуардо Карвахалю. Леонор скрывает Эдуардо в пещере, чтобы его не нашли и не судили на совершенные преступления. Граф Лукас узнает, что Леонор обвиняют в поклонении язычникам, но сохраняет ее тайну и решает встать на ее защиту. Ситуация осложняется, когда жена Эдуардо, Инес Бетанкур, прибывает в Новую Испанию, чтобы очистить имя мужа, которого она считает давно погибшим. Когда репутация и доброе имя Эдуардо Карвахаля восстановлены, он перестает прятаться в пещере и своим появлением удивляет всех, кто считал его мертвым. Герой решает не возвращаться в Испанию с женой, потому что любит Леонор, хотя она и собирается выйти замуж за графа Лукаса.

С 29 сентября:

«Мисс Инкогнито» (криминальный триллер, реж. Пак Ю-ён)

Ким Ён-нан работает телохранителем у пожилого владельца корпорации, которому осталось жить не так много. Из-за денег девушка соглашается на фиктивный брак со своим работодателем и теперь, чтобы не попасться другим претендентам на огромное наследство, вынуждена скрываться под другим именем.

Также в сентябре:

«Глаза, полные любви» (дорама, реж. Чжан Сяоань)

Одинокая девушка влюбляется в загадочного парня, чья семья была причастна к ее трагической потере — смерти матери много лет назад. Сможет ли эта жестокая правда разрушить любовь?

«Сердцебиение» (драма, реж. Бурджу Алптекин)

Асли Гюнеш пересадили сердце. Вскоре после операции девушка знакомится с семьей своего донора Мелике, и те принимают ее в своем доме как родную. Не рад новой соседке только Арас — племянник владельцев особняка. Поначалу отношения Араса и Асли не ладятся, но спустя время влюбляются друг в друга. Однако девушка, сердце которой пересадили Асли — ее сестра-близнец.

«Клюквенный щербет», 4-й сезон (мелодрама, реж. Кетджхе, Айдын Булут)

Смерть Пембе стала настоящим шоком для ее семьи. Мустафа, сошедший с ума, устроил настоящую бойню на празднике, организованном Ишил в особняке Уналов. Беременность Кывылджим, а также жизни Ишил и Фатиха оказались под огромной угрозой. Тем временем Асуде ждет приезда своего брата и племянников. Она уверена, что только с его помощью сумеет вновь взять под контроль жизнь Фираза и избавиться от Нурсемы.

Фото: кадр из сериала «Сердцебиение»