Михаил Мишустин провел стратегическую сессию о развитии отечественной кинематографии

Председатель Правительства заявил, что доля отечественных лент в прокате сейчас составляет 80%

8 октября в Координационном центре Правительства состоялась стратегическая сессия по развитию отечественной кинематографии.

В своем вступительном слове Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин рассказал об успехах индустрии за последнее время. По его словам, доля отечественных лент в прокате постоянно увеличивается и составляет сейчас 80%.

«Перед нами стоит масштабная задача повысить качество отечественного кино, сделать его действительно соответствующим традиционным духовно-нравственным ценностям. И при этом оно должно привлекать зрителей, находить путь к их сердцам и быть востребованным, интересным, креативным. И конечно, надо продолжить формировать условия для развития индустрии, улучшения её экономических показателей, так как это является базой для успешного продолжения творческой деятельности наших кинематографистов», – заявил он.

Мишустин также отметил, что за последние шесть лет по линии Министерства культуры было профинансировано производство свыше 1700 картин, а еще 300 – за счет Фонда кино.

Помимо этого, ведется реконструкция и оснащение кинозалов современным оборудованием в небольших населенных пунктах – ожидается, что до конца года техника поступит ещё в 91 кинотеатр.

Фото: официальный сайт Правительства России