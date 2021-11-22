Главой Института развития Интернета назначен Алексей Гореславский

Гендиректор АНО «Диалог» сменил на посту Антона Ключкина

Как и ожидалось, Институт развития Интернета возглавил Алексей Гореславский. До этого пост директора ИРИ занимал Антон Ключкин.

Институт развития Интернета с 2020 года выступает оператором конкурса на создание интернет-контента для молодежи. Сегодня организация анонсировала Открытый питчинг интернет-проектов в рамках Конкурса на создание национального контента в цифровой среде. О данной инициативе было объявлено в августе 2021 года в рамках реализации дополнительной субсидии, выделенной ИРИ Правительством РФ.

ИРИ существует с 2015 года. Его основали Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ), Медиакоммуникационный союз, Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) при поддержке администрации президента. Задача организации обозначена как «построение дискуссионной площадки для интернет- и медиаотрасли, проведение отраслевых исследований, а также налаживание диалога индустрии с властью».

Алексей Гореславский является выходцем из Rambler Group. В 2014 году он возглавил Lenta.ru, а с 2016-го занимал пост исполнительного директора по медиа в Rambler. В 2018-м он перешел в администрацию президента на должность замначальника управления президента по общественным проектам, где курировал в том числе интернет-компании. В 2020 году Гореславский стал гендиректором созданной правительством Москвы АНО «Диалог», отвечающей за развитие цифровых платформ обратной связи с гражданами. Бюджет «Диалога» на четыре года составляет 23 млрд рублей.

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