top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Главой Института развития Интернета назначен Алексей Гореславский

Главой Института развития Интернета назначен Алексей Гореславский

Автор: БК

22 ноября 2021

Гендиректор АНО «Диалог» сменил на посту Антона Ключкина

Как и ожидалось, Институт развития Интернета возглавил Алексей Гореславский. До этого пост директора ИРИ занимал Антон Ключкин.

Институт развития Интернета с 2020 года выступает оператором конкурса на создание интернет-контента для молодежи. Сегодня организация анонсировала Открытый питчинг интернет-проектов в рамках Конкурса на создание национального контента в цифровой среде. О данной инициативе было объявлено в августе 2021 года в рамках реализации дополнительной субсидии, выделенной ИРИ Правительством РФ. 

ИРИ существует с 2015 года. Его основали Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ), Медиакоммуникационный союз, Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) при поддержке администрации президента. Задача организации обозначена как «построение дискуссионной площадки для интернет- и медиаотрасли, проведение отраслевых исследований, а также налаживание диалога индустрии с властью».

Алексей Гореславский является выходцем из Rambler Group. В 2014 году он возглавил Lenta.ru, а с 2016-го занимал пост исполнительного директора по медиа в Rambler. В 2018-м он перешел в администрацию президента на должность замначальника управления президента по общественным проектам, где курировал в том числе интернет-компании. В 2020 году Гореславский стал гендиректором созданной правительством Москвы АНО «Диалог», отвечающей за развитие цифровых платформ обратной связи с гражданами. Бюджет «Диалога» на четыре года составляет 23 млрд рублей.

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

Новости Кино TV online

Самое читаемое

Объявлен лонг-лист премии «Золотой орел»
Подробнее
На СТС стартует новая версия «Галилео» с Александром Пушным и Даней Крастером
Подробнее
Первый кинотеатр в Москве объявил о введении QR-кодов
Подробнее
«Веном 2» стал самым кассовым фильмом 2021 года в российском прокате
Подробнее
Совокупный объем просмотров российских фильмов на Netflix составил более 100 млн часов
Подробнее
Олеся Коновалова стала исполнительным директором «Кинопоиска»
Подробнее
Kion отчитался по итогам деятельности в третьем квартале 2021 года
Подробнее
АВК направила письмо вице-премьеру Голиковой о снятии ограничений в кинотеатрах COVID-free
Подробнее
Обзор изменений графика релизов России за неделю с 15 по 21 ноября
Подробнее
Kion планирует войти в топ-3 онлайн-кинотеатров России по итогам 2023 года
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Вечные» продолжают лидировать
Подробнее
В компании Star Media объявили о кадровых изменениях
Подробнее
Роскомнадзор утвердил требования к единому измерителю аудитории
Подробнее
Экспертный совет минкульта выбрал неигровые короткие метры, рекомендованные к получению поддержки
Подробнее
В студии Paramount продолжает меняться топ-менеджмент
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Французский вестник» пока опережает «Последнюю дуэль»
Подробнее
Российский контент покажут на Ближнем Востоке в рамках DICM 2021
Подробнее
Трейлеры новинок уикенда: у «Последней дуэли» ожидаемо самые высокие цифры
Подробнее
Касса четверга: три релиза компании Disney оказались лидерами
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 18−21 ноября
Подробнее

Новости по теме

ИРИ проведет открытый питчинг и профинансирует долгосрочные проекты
Подробнее
В студии Paramount продолжает меняться топ-менеджмент
Подробнее
Институт развития Интернета может возглавить Алексей Гореславский
Подробнее
Фонд кино требует от создателей фильма «Ампир V» 84 млн рублей
Подробнее
Количество подписчиков Netflix выросло до 214 млн
Подробнее