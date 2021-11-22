ИРИ проведет открытый питчинг и профинансирует долгосрочные проекты

Подать заявку можно до 7 декабря

Институт развития интернета (АНО «ИРИ») анонсирует Открытый питчинг интернет-проектов в рамках Конкурса на создание национального контента в цифровой среде. Он был объявлен в августе 2021 года в рамках реализации дополнительной субсидии, выделенной ИРИ Правительством РФ.

«С сегодняшнего дня стартует финальный в этом году этап конкурса на создание контента. Его главное отличие — открытая защита проектов. Это первый открытый питчинг, который мы проводим за два года нашей работы», — рассказал генеральный директор Института развития интернета Антон Ключкин, добавив, что процедура питчинга предусмотрена документацией о конкурсе.

На первом этапе заявки на питчинг будут проходить валидацию на соответствие конкурсной документации. Отбор проектов для участия в питчинге осуществляет Рабочая группа Конкурсного комитета, которая затем заслушает очные выступления и презентации команд, а также примет окончательное решение о поддержке.

В Рабочую группу Конкурсного отбора входят генеральный директор АНО «Диалог» Алексей Гореславский, генеральный директор АО «СТС Медиа» Вячеслав Муругов, первый заместитель Министра просвещения РФ Александр Бугаев, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева и другие.

Проекты для участия в питчинге можно подать до 7 декабря по четырем направлениям: «Аудиовизуальный контент», «Специальные интернет-проекты», «Контент для социальных сетей и мессенджеров», «Программные продукты (игры)». Само мероприятие планируется провести в декабре на одной из площадок Москвы.

Профинансировано будет создание и продвижение контента в сети Интернет.

«Это дополнительный шаг к открытости и более понятной профессионалам и обществу, более публичной процедуре отбора. Количество и качество заявок постоянно растет, и мы хотим продемонстрировать лучшие из них и показать, как проводится оценка проектов», — сказал он.

«Важно, что впервые мы сможем поддержать долгосрочные проекты, чего мы очень хотели и к чему двигались на протяжении последних двух лет нашей работы. Фактически на создание проектов, которые будут выбраны на питчинге, отводится два года: отчитаться о создании и выполнении KPI нужно до конца 2023 года. Это открывает дорогу большим проектам, в том числе игровым», — подчеркнул Антон Ключкин.

В августе 2021 года ИРИ выделили дополнительную субсидию на создание интернет-контента. В рамках этих средств определены победители четырех из семи этапов конкурсного отбора — это 290 проектов самой разнообразной тематики и жанров.

Подать заявку можно по ссылке: https://нацконтент.ири.рф/auth/login