Институт развития интернета может возглавить Алексей Гореславский

Гендиректор АНО «Диалог» сменит на посту Антона Ключкина

Пост директора Института развития интернета может занять Алексей Гореславский, сообщает РБК. Пока директором ИРИ остается Антон Ключкин, но ожидается, что вскоре он перейдет на должность советника гендиректора.

Алексей Гореславский является выходцем из Rambler Group. В 2014 году он возглавил Lenta.ru, а с 2016-го занимал пост исполнительного директора по медиа в Rambler. В 2018-м он перешел в администрацию президента на должность замначальника управления президента по общественным проектам, где курировал в том числе интернет-компании. В 2020 году Гореславский стал гендиректором созданной правительством Москвы АНО «Диалог», отвечающей за развитие цифровых платформ обратной связи с гражданами. Бюджет «Диалога» на четыре года составляет 23 млрд рублей.

Институт развития интернета (ИРИ) с 2020 года выступает оператором конкурса на создание интернет-контента для молодежи. В августе ИРИ получил из Резервного фонда правительства внеочередные 7 млрд рублей «на производство государственного контента, в том числе направленного на формирование гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи».

Существует ИРИ с 2015 года. Его основали Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ), Медиакоммуникационный союз, Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) при поддержке администрации президента. Задача организации обозначена как «построение дискуссионной площадки для интернет- и медиаотрасли, проведение отраслевых исследований, а также налаживание диалога индустрии с властью».

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