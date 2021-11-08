top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Институт развития интернета может возглавить Алексей Гореславский

Институт развития интернета может возглавить Алексей Гореславский

Автор: БК

8 ноября 2021

Гендиректор АНО «Диалог» сменит на посту Антона Ключкина

Пост директора Института развития интернета может занять Алексей Гореславский, сообщает РБК. Пока директором ИРИ остается Антон Ключкин, но ожидается, что вскоре он перейдет на должность советника гендиректора.

Алексей Гореславский является выходцем из Rambler Group. В 2014 году он возглавил Lenta.ru, а с 2016-го занимал пост исполнительного директора по медиа в Rambler. В 2018-м он перешел в администрацию президента на должность замначальника управления президента по общественным проектам, где курировал в том числе интернет-компании. В 2020 году Гореславский стал гендиректором созданной правительством Москвы АНО «Диалог», отвечающей за развитие цифровых платформ обратной связи с гражданами. Бюджет «Диалога» на четыре года составляет 23 млрд рублей.

Институт развития интернета (ИРИ) с 2020 года выступает оператором конкурса на создание интернет-контента для молодежи. В августе ИРИ получил из Резервного фонда правительства внеочередные 7 млрд рублей «на производство государственного контента, в том числе направленного на формирование гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи».

Существует ИРИ с 2015 года. Его основали Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ), Медиакоммуникационный союз, Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) при поддержке администрации президента. Задача организации обозначена как «построение дискуссионной площадки для интернет- и медиаотрасли, проведение отраслевых исследований, а также налаживание диалога индустрии с властью».

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

Новости Кино TV online

Самое читаемое

«КиноПоиск» обновил логотип и визуальный стиль
Подробнее
Kion представил новинки ноября 2021 года
Подробнее
Megogo рассказал о релизах ноября 2021 года
Подробнее
IVI рассказал о новинках ноября 2021 года
Подробнее
Wink анонсировал главные релизы ноября 2021 года
Подробнее
Фестиваль российского кино в Онфлере состоится в очном формате
Подробнее
Фонд Александра Сокурова начал прием заявок на третий конкурс кинодебютов
Подробнее
Обзор изменений графика релизов России за неделю с 1 по 7 ноября
Подробнее
Власти Москвы и Подмосковья не будут продлевать нерабочие дни
Подробнее
Netflix запустил раздел мобильных игр для пользователей Android
Подробнее
Пятая часть «Снежной королевы» выйдет в кинотеатрах Франции и других стран
Подробнее
Итоги октября 2021 года в кинопрокате России и СНГ
Подробнее
Официальная касса России: минувший уикенд стал самым слабым в 2021 году
Подробнее
Касса России: «Кощей. Начало» уверенно занял первое место
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 4−7 ноября
Подробнее
Киноаудитория уикенда: сходить в кино в локдаун планируют только 8% зрителей
Подробнее
Premier заключил партнерское соглашение с холдингом ВГТРК
Подробнее
Предварительная касса уикенда: отечественный бокс-офис продолжает устанавливать антирекорды
Подробнее
Американская касса: «Вечные» выступили хуже ожиданий
Подробнее
Предварительная касса четверга: в отсутствие новых релизов продолжает лидировать «Кощей. Начало»
Подробнее

Новости по теме

Долги киностудии «Ленфильм» погашены
Подробнее
Директор по инновациям Netflix перешел в Disney Streaming
Подробнее
В группе компаний Viasat открылось новое подразделение
Подробнее
Оkkо и Институт развития Интернета объявили о начале сотрудничества
Подробнее
Disney назвал имя нового вице-президента по кинотеатральной дистрибуции
Подробнее