Новым руководителем Госфильмофонда назначен Александр Павлов

Он сменил на это посту Романа Чистякова

Новым генеральным директором Госфильмофонда назначен Александр Павлов, сообщает пресс-служба министерства культуры. Он сменил на этом посту Романа Чистякова, который сначала в качестве исполняющего обязанности генерального директора, а с текущего года в качестве генерального директора руководил Госфильмофондом с 2021 года.

Коллективу нового руководителя 19 августа представили первый заместитель Министра культуры Российской Федерации Сергей Обрывалин и директор Департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России Дмитрий Давиденко.

Александр Владимирович Павлов родился 16 июня 1960 года в Новосибирске. С отличием окончил Донецкий государственный университет по специальности физика. Кандидат политических наук. Работал в высших органах государственной власти Российской Федерации, в том числе Центральной избирательной Комиссии РФ и Администрации Президента России. С 2008 года руководил некоммерческим партнерством инновационной деятельности «МосГорУслуга».

Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации – основной архив кинофильмов Российской Федерации, который входит в число особо ценных объектов культурного наследия России. Его коллекция насчитывает более 70 тысяч наименований – от немых картин братьев Люмьер до работ современного российского и зарубежного кинематографа. Также здесь хранится около 450 тысяч предметов, связанных с темой кино: плакаты, фотографии, литературные сценарии, монтажные листы и многое другое.

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