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Новым директором по букингу World Pictures стала Анна Евсикова

Автор: Никита Никитин

10 апреля 2023

В независимую компанию перешли работать несколько бывших сотрудников Universal Russia

У компании World Pictures меняется команда по букингу. В отдел репертуарного планирования прокатчика приглашены несколько сотрудников, хорошо знакомых участникам рынка по работе в компании UPI, завершившей деятельность в России. Об этом БК рассказал учредитель и генеральный директор World Pictures  Сергей Щербинин. С сегодняшнего дня новым директором по букингу в компании работает Анна Евсикова. Также для работы с регионами и крупными сетями приглашена Надежда Николашина. Дистрибьютор рассматривает еще ряд новых кандитатов.

«Мы очень рады, что наша дружная и профессиональная команда усиливается такими опытными специалистами как Анна Евсикова и Надежда Николашина. За их плечами более чем десятилетний опыт работы в компании-мейджоре. В связи с этим мы соответствующим образом перестраиваем работу отдела букинга уже по правилам большой компании. Мы начнем практиковать новый подход на наших ближайших релизах, начиная с проекта СИНИСТЕР. НАЧАЛО,  — рассказал Сергей Щербинин. — В прошлом году мы показали очень неплохие результаты по многим релизам. Было очевидно, что мы перешли на качественно новый уровень работы, но для полноценного рывка нам не хватало чуть больше ресурсов и опыта работы у мейджоров или в крупных компаниях. Теперь все необходимое для этого у нас есть».

В прошлом году валовый бокс-офис компании World Pictures составил 195,3 млн рублей, что позволило ей занять 12 место в капсоревании дистрибьюторов. Прокатчик выпустил семнадцать релизов, самыми успешными из которых стали остросюжетные проекты ЗАКЛЯТЬЕ. 13-Й ЭТАЖ (58,3 млн), МОЛОХ (18,3 млн), ВЗАПЕРТИ (16,9 млн), ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО (17 млн) и ПРОКЛЯТИЕ ПЛАЧУЩЕЙ: БЕЗВРЕМЕНЬЕ (13,3 млн).
 
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