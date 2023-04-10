Новым директором по букингу World Pictures стала Анна Евсикова

В независимую компанию перешли работать несколько бывших сотрудников Universal Russia

У компании World Pictures меняется команда по букингу. В отдел репертуарного планирования прокатчика приглашены несколько сотрудников, хорошо знакомых участникам рынка по работе в компании UPI, завершившей деятельность в России. Об этом БК рассказал учредитель и генеральный директор World Pictures Сергей Щербинин. С сегодняшнего дня новым директором по букингу в компании работает Анна Евсикова. Также для работы с регионами и крупными сетями приглашена Надежда Николашина. Дистрибьютор рассматривает еще ряд новых кандитатов.

«Мы очень рады, что наша дружная и профессиональная команда усиливается такими опытными специалистами как Анна Евсикова и Надежда Николашина. За их плечами более чем десятилетний опыт работы в компании-мейджоре. В связи с этим мы соответствующим образом перестраиваем работу отдела букинга уже по правилам большой компании. Мы начнем практиковать новый подход на наших ближайших релизах, начиная с проекта СИНИСТЕР. НАЧАЛО, — рассказал Сергей Щербинин. — В прошлом году мы показали очень неплохие результаты по многим релизам. Было очевидно, что мы перешли на качественно новый уровень работы, но для полноценного рывка нам не хватало чуть больше ресурсов и опыта работы у мейджоров или в крупных компаниях. Теперь все необходимое для этого у нас есть».