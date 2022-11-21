Боб Айгер возвращается на пост главы Disney

Боб Чапек уходит с позиции руководителя медиакорпорации

Боб Айгер возвращается на пост генерального директора The Walt Disney Company, сообщает Deadline. Об этом стало известно из письма правления компании, разосланного сотрудникам. Сам Айгер также разослал работникам специальное письмо, в котором не стал скрывать, что его возвращение для него самого стало определенным сюрпризом.

Боб Айгер занимал пост главы Disney до февраля 2020 года, после чего его заменил Боб Чапек, руководивший направлением тематических парков. Для многих наблюдателей подобное решение стало неожиданностью, так как более вероятными приемниками Айгера тогда считались другие топ-менеджеры компании, Кевин Майер и Том Стэггс.

Перестав быть руководителем Disney, Айгер занял пост исполнительного председателя совета директоров, после чего официально ушел на пенсию в декабре 2021-го. На протяжении текущего года его неоднократно спрашивали о возможном возвращении, на что Айгер постоянно отвечал, что не скучает по старой работе. При этом никто не воспринимал опровержения Айгера всерьез.

Неожиданная рокировка в руководстве Disney произошла вслед за публикацией последнего квартального финансового отчета, из которого стало известно о заметном падении акции Disney и снижениях выручки по ряду направлений. В то же время нельзя отрицать заслуг Чапека перед компанией. Именно Чапек удерживал медиаимперию на плаву в самый разгар пандемии коронавируса и руководил переориентацией корпорации на потоковое вещение, что вылилось в бурный рост стриминг-платформы Disney+. При этом Чапеку приходилось постоянно бороться за доверие инвесторов, а также улаживать различные конфликты. В частности, можно вспомнить ситуацию вокруг Скарлетт Йоханссон и ее проекта ЧЕРНАЯ ВДОВА, релиз которого вопреки контракту состоялся одновременно в кинотеатрах и на Disney+.

Боб Айгер до своего ухода на пенсию год назад проработал в Disney без малого 47 лет. На данный момент ему 71 год. Именно на период его руководства выпало заключение сделки с киностудией 21st Century Fox, которая была поглощена Disney в 2019 году. Совершенная сделка оценивается в $71,3 млрд.

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