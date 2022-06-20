Московский международный кинофестиваль определился с датами проведения в 2022 году

Председателем отборочного комитета смотра стал Иван Кудрявцев

44-й Московский международный кинофестиваль пройдет с 26 августа по 2 сентября, сообщили организаторы смотра. Председателем отборочного комитета смотра стал известный журналист и продюсер, член Гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов России, академик Национальной академии кинематографических искусств и наук России Иван Кудрявцев.

В отборочную комиссию вошли киноведы и кинокритики Евгения Тирдатова, Егор Москвитин, Нина Кочеляева, Григорий Либергал, Сергей Мирошниченко, Надежда Королева, Вадим Рутковский, продюсеры Катерина Михайлова и Анна Шалашина. В качестве консультантов и кураторов авторских программ будут также приглашены и другие видные эксперты.

Со слов организаторов, программа ММКФ в данный момент активно формируется: только на основной конкурс подано свыше 200 заявок, и они продолжают поступать. География стран, чьи кинематографисты желают представить свои премьеры на ММКФ, простирается от Аргентины, Бразилии, Перу, США и других стран Западного полушария, до Великобритании, Сербии, Италии, Франции на западе нашего континента и Индии, Ирана, стран Ближнего Востока, Китая, Юго-Восточной Азии и даже Океании.

«Сверхзадачей нового издания ММКФ нам видится Открытие и Открытость, - рассказал Иван Кудрявцев. - Открытие, в первую очередь, новых имён мирового кино, новых стран и территорий, мало знакомых многотысячной аудитории ММКФ и слабо (пока) изученных мировым фестивальным сообществом. Всего в заявках видим более 60 стран, но динамика поступления их такова, что их будет существенно больше. (...) Примеров нарождающихся новых «точек роста» — множество. Открытость площадки ММКФ в первую очередь к ним — наш базовый принцип. При этом мы, конечно же, ставим своей целью показать всю палитру современного кино, в том числе с давно знакомых территорий, в этот переломный момент в развитии нашей цивилизации».

Изначально фестиваль был запланирован к проведению весной с 21–28 апреля.

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