Драмеди «Лгунья» получило премию на кинофестивале в Ханое
Картина участвовала в основном конкурсе смотра
Драмеди ЛГУНЬЯ, участвовавшее в основном конкурсе Ханойского международного кинофестиваля (HANIFF), было удостоено премии сети азиатских кинокомиссий AFCNet Award.
Приз лично получили режиссер Юлия Трофимова и продюсер Катерина Михайлова.
В центре повествования фильма – 17-летняя Ева, которая обвиняет в изнасиловании некогда известного певца. Главные роли в ЛГУНЬЕ исполнили Елизавета Ищенко, Арсений Вейс, Стас Старовойтов, Марьяна Спивак и Юлия Марченко.
Помимо этого, в рамках внеконкурсной программы World Cinema Panorama смотра была показана еще одна российская картина – приключенческая лента МУХАДРАКОН Татьяны Колгановой.
Участие российских фильмов в кинофестивале HANIFF было организовано РОСКИНО при поддержке Минкультуры России.
Фото: кадр из фильма ЛГУНЬЯ