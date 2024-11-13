Драмеди «Лгунья» получило премию на кинофестивале в Ханое

Картина участвовала в основном конкурсе смотра

Драмеди ЛГУНЬЯ, участвовавшее в основном конкурсе Ханойского международного кинофестиваля (HANIFF), было удостоено премии сети азиатских кинокомиссий AFCNet Award.

Приз лично получили режиссер Юлия Трофимова и продюсер Катерина Михайлова.

В центре повествования фильма – 17-летняя Ева, которая обвиняет в изнасиловании некогда известного певца. Главные роли в ЛГУНЬЕ исполнили Елизавета Ищенко, Арсений Вейс, Стас Старовойтов, Марьяна Спивак и Юлия Марченко.

Помимо этого, в рамках внеконкурсной программы World Cinema Panorama смотра была показана еще одна российская картина – приключенческая лента МУХАДРАКОН Татьяны Колгановой.

Участие российских фильмов в кинофестивале HANIFF было организовано РОСКИНО при поддержке Минкультуры России.

Фото: кадр из фильма ЛГУНЬЯ