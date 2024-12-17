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В Доме кино завершился кинофестиваль «Сделано в Санкт-Петербурге»

Автор: БК

17 декабря 2024

Гран-при досталось фильму «Любовь во время чумы» Марии Педько

В Санкт-Петебурге в четвертый раз состоялся кинофестиваль «Сделано в Санкт-Петербурге».

Главная награда смотра – Гран-при – досталась 40-минутному фильму «Любовь во время чумы» Марии Педько, посвященному актрисе Ирине Терешенковой. Помимо этого, режиссер также выиграла Питчинг дебютных кинопроектов с документальным проектом «Играет дядя Миша», получив приз в 100 тыс рублей и продюсерскую поддержку Продюсерского центра Союза кинематографистов на производство картины.

В полнометражной секции приз за лучший игровой фильм получила драма ПОСЛЕДНЯЯ ЦЕНА Наура Гармелии, а лучший неигровым фильмом была признана картина БЮРО Пабло Рохаса.

Полный список лауреатов
• Гран-при кинофестиваля – «Любовь во время чумы», реж. Мария Педько (киношкола «Лендок»)

Конкурс полнометражных фильмов
• Лучший игровой фильм – ПОСЛЕДНЯЯ ЦЕНА, реж. Наур Гармелиа
• Лучший неигровой фильм – БЮРО, реж. Пабло Рохас
• Спецприз жюри «За лучшую операторскую работу» – ЕВГЕНИЙ ТЕЛЕГИН, реж. Виктор Тихомиров

Конкурс короткометражных фильмов
• Лучший короткометражный фильм – «Цирюльник Марко», реж. Татьяна Дроздова (СПБГИКиТ)
• Лучшая программа киношколы – СПбГИКиТ
• Лучшая работа независимого автора – «Гимн чуме», реж. Ataka51
• Спецприз жюри «За историю Человека и сохранение исторической памяти» – «Неубиваемый», реж. Дарья Кумова (ВШРИС)
• Спецприз жюри «За надежду и веру в человека» – «Пас в небеса», реж. Ксения Бокова (РГИСИ)
• Спецприз жюри «За лучшую анимацию» – «Когда выпадет снег», реж. Катерина Асриева (СПБГИКиТ)
• Спецприз жюри «За поиск истины» – «Эксперимент», реж. Наталья Юшкова (киношкола «Лендок»)
• Приз зрительских симпатий – «Мереча», реж. Виктория Окунева (СПБГИК)

Фото: пресс-служба фестиваля

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