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Берлинский кинофестиваль анонсировал часть картин грядущего смотра

Автор: Илья Кувшинов

16 января 2025

В их числе – «Микки 17» от режиссера Пон Джун-хо

Организаторы Берлинского кинофестиваля продолжают анонсировать картины, которые будут показаны в рамках 75-го выпуска смотра.

Одной из главной премьер в секции Berlinale Special станет новая работа от режиссера ПАРАЗИТОВ Пон Джун-хо – фантастическая лента МИККИ 17 с Робертом Паттинсоном. В актерском составе фильма также задействованы Тони Коллетт, Стивен Ян, Марк Руффало и Наоми Аки. По сюжету, «одноразовый сотрудник» занят в колонизации ледяного мира – после смерти его сознание каждый раз загружается в новое тело.

Помимо этого, гостям смотра покажут арт-хоррор ВЕЩЬ С ПЕРЬЯМИ (The Thing with Feathers) с Бенедиктом Камбербэтчем. В основе ленты лежит бестселлер Марса Портера «Скорбь — это нечто с перьями», которая рассказывает о скорбящем отце с двумя маленькими детьми, переживающем внезапную смерть жены.

В рамках программы Berlinale Special Series Gala состоится дебют австралийского мини-сериала «Узкая дорога на дальний север» от Джастина Курзеля (БЕЗМОЛВНОЕ БРАТСТВО). Главную роль в проекте, действие которого разворачивается во время Второй мировой войны на Тихом океане, исполнил Джейкоб Элорди.

Программа грядущего Берлинале целиком будет объявлена 21 января. Список всех анонсированных на данный момент проектов доступен на официальном сайте.

Фото: кадр из фильма МИККИ 17

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