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Елена Бунина покидает позицию гендиректора «Яндекса»

2 апреля 2022

Исполняющим обязанности назначен руководитель медиасервисов компании

Гендиректор «Яндекса» Елена Бунина покидает свою должность. В компании она остается до 15 апреля. В течение этого времени она постепенно будет передавать дела.

Исполняющим обязанности генерального директора компании назначен Артём Савиновский, который ранее управлял подразделением «Медиасервисы» («Кинопоиск», «Музыка», «Афиша»).

По информации The Bell, Елена Бунина с конца февраля находится не в России. Сейчас она работает в израильском офисе «Яндекса».

Елена Бунина занимала позицию гендиректора «Яндекса» с 2017 года. В 2011 году она стала HR-директором компании, и совмещала ее с должностью гендиректора.

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