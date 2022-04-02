Елена Бунина покидает позицию гендиректора «Яндекса»
2 апреля 2022
Исполняющим обязанности назначен руководитель медиасервисов компании
Гендиректор «Яндекса» Елена Бунина покидает свою должность. В компании она остается до 15 апреля. В течение этого времени она постепенно будет передавать дела.
Исполняющим обязанности генерального директора компании назначен Артём Савиновский, который ранее управлял подразделением «Медиасервисы» («Кинопоиск», «Музыка», «Афиша»).
По информации The Bell, Елена Бунина с конца февраля находится не в России. Сейчас она работает в израильском офисе «Яндекса».
Елена Бунина занимала позицию гендиректора «Яндекса» с 2017 года. В 2011 году она стала HR-директором компании, и совмещала ее с должностью гендиректора.
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