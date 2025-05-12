Андрей Селькин и Анастасия Материкина присоединились к команде компании «Пионер»

Дистрибьютор усиливает отдел букинга

Кинокомпания «Пионер» объявила о кадровых изменениях в отделе букинга. Андрей Селькин занял позицию директора по кинопрокату. Он имеет опыт на аналогичных позициях в компаниях «Централ Партнершип», «Наше кино», West и «Русский Репортаж».

Также к команде букинга присоединилась Анастасия Материкина. Ранее она специализировалась на запуске нестандартных проектов и спецпоказов объединённой киносети «Формула Кино / Синема Парк», а также работала с программированием кинотеатров.

Ожидается, что опытные специалисты отрасли помогут укрепить позиции компании на российском кинорынке.

«Мы рады приветствовать Андрея и Анастасию в нашей команде. Их опыт и экспертиза будут важным вкладом в реализацию новых задач, стоящих перед компанией. Мы уверены, что вместе с новыми коллегами мы укрепим и расширим свою представленность на рынке, ведь впереди у нас много амбициозных проектов», — прокомментировала назначение генеральный директор кинокомпании «Пионер» Александра Геллер.

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