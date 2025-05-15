Направление по работе с данными в «МТС Медиа» возглавил Александр Панёв

Ранее он занимал должность директора по данным в онлайн-кинотеатре Okko

В холдинге «МТС Медиа» создано новое направление по работе с данными, которое возглавил Александр Панёв.

Ожидается, что в данной роли Александр сосредоточится на создании единой платформы данных контентного кластера KION (онлайн-кинотеатр KION, стриминг МТС Музыка, книжный сервис Строки) и дальнейшей их интеграции с данными билетных сервисов компании МТС Live. Также в его задачи будет входить разработка и внедрение методологий и стандартов управления данными медиахолдинга, расширение аналитической экспертизы, технологическое развитие ML/AI продуктов, а также формирование стратегии применения данных для развития бизнеса.

Ранее Александр Панёв занимал должность директора по данным в онлайн-кинотеатре Okko. Также в его профессиональном бэкграунде работа директором по аналитике в компаниях Rambler&Co и «МегаФон».

«Объединив данные, связанные с кино, музыкой, книгами и оффлайн-мероприятиями, мы сможем предугадывать желания наших пользователей и предлагать им самое нужное из многообразия контента в нужном месте и в нужное время, а также находить новые возможности для роста бизнеса. Рад присоединиться к команде и быть причастным к решению таких масштабных и вдохновляющих задач», - рассказал Александр Панёв.

«В условиях стремительно меняющегося бизнес-ландшафта данные становятся ключевым активом. Верю, что совместными усилиями мы сможем создать мощный инструмент, который поможет нам лучше понимать потребности наших клиентов и адаптироваться к требованиям рынка», - выразил желание Алексей Иванов, генеральный директор кластера KION.

Александр Панёв окончил Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) по специальности «прикладная математика», является кандидатом физико-математических наук.

Фото: пресс-служба KION