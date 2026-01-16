Кэтлин Кеннеди ушла с поста главы Lucasfilm

Она занимала должность президента на протяжении 14 лет

Теперь официально: президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди покидает свою должность после 14 лет работы на студии.

Вместо нее компанию возглавят создатель «Звездных войн: Войн клонов» и «Асоки» Дэйв Филони и генеральный директор Lucasfilm Business Линвен Бреннан. Ожидается, что Филони будет заниматься креативными аспектами студии, а Бреннан – финансовыми.

Напомним, что Кеннеди получила должность президента Lucasfilm в 2012 году после того, как Джордж Лукас продал свою компанию Disney. После ухода она продолжит работу в качестве независимого продюсера – в том числе и на полнометражных фильмах студии МАНДАЛОРЕЦ И ГРОГУ и STAR WARS: STARFIGHTER.

Фото: Lucasfilm