Кэтлин Кеннеди ушла с поста главы Lucasfilm
Автор: Илья Кувшинов
16 января 2026
Она занимала должность президента на протяжении 14 лет
Теперь официально: президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди покидает свою должность после 14 лет работы на студии.
Вместо нее компанию возглавят создатель «Звездных войн: Войн клонов» и «Асоки» Дэйв Филони и генеральный директор Lucasfilm Business Линвен Бреннан. Ожидается, что Филони будет заниматься креативными аспектами студии, а Бреннан – финансовыми.
Напомним, что Кеннеди получила должность президента Lucasfilm в 2012 году после того, как Джордж Лукас продал свою компанию Disney. После ухода она продолжит работу в качестве независимого продюсера – в том числе и на полнометражных фильмах студии МАНДАЛОРЕЦ И ГРОГУ и STAR WARS: STARFIGHTER.
Фото: Lucasfilm
Самое читаемое
«Простоквашино» заработало два миллиарда рублей в российском прокатеПодробнее
«Буратино» заработал два миллиарда рублей в российском прокатеПодробнее
«Чебурашка 2» заработал пять миллиардов рублей в российском прокатеПодробнее
Гильдия продюсеров США представила номинантов на свою премиюПодробнее
Объявлены лауреаты премии «Золотой глобус»Подробнее
Первый канал вернулся в топ-3 самых популярных телеканалов России в 2025 годуПодробнее
Сергей Некрасов покидает кинопрокатную компанию «Вольга»Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 15-18 январяПодробнее
«Кинопоиск» подвел итоги смотрения в новогодние праздникиПодробнее
Максим Острый стал руководителем PR-отдела компании «Вольга»Подробнее
Минкультуры подвело итоги «новогодней битвы»Подробнее
Касса России: «Горничная» стала лучшей новинкой второго праздничного уикендаПодробнее
В России разработаны программы для проверки контента на наличие нежелательных элементовПодробнее
Премия «Большая цифра» открыла зрительское голосованиеПодробнее
Названы самые популярные фильмы и сериалы у пиратов на новогодних праздникахПодробнее
Международная касса: «Зверополис 2» стал самым кассовым голливудским мультфильмом за всю историюПодробнее
«Невероятные приключения Шурика» посмотрело более 46 млн зрителей в новогодние праздникиПодробнее
«Невероятные приключения Шурика» возглавили новогодний топ онлайн-кинотеатра PremierПодробнее
Обзор новинок проката на уикенде 15–18 январяПодробнее
Касса России: «Чебурашка 2» возглавил первый уикенд годаПодробнее