Кэтлин Кеннеди может покинуть Lucasfilm в 2025 году

Об этом сообщают инсайдеры со ссылкой на собственные источники внутри студии

Не исключено, что в Lucasfilm грядут перемены – Кэтлин Кеннеди должна покинуть должность президента студии во втором квартале 2025 года. Об этом сообщил журналист Джефф Снейдер со ссылкой на собственные источники внутри Lucasfilm.

Стоит отметить, что информация о потенциальном уходе Кеннеди появляется на регулярной основе на протяжении последних пяти лет, однако сейчас, учитывая реструктуризацию The Walt Disney Company, которую затеял глава медиаконгломерата Боб Айгер, она выглядит максимально реалистично.

Продюсер, много лет работавшая со Стивеном Спилбергом, получила должность президента Lucasfilm в 2012 году, после того как Джордж Лукас продал свою компанию Disney. За годы работы Кеннеди была ответственной за разработку и запуск новой трилогии ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН, полнометражных спин-оффов и сериалов франшизы, вроде «Мандалорца» и «Андора», а также пятой части ИНДИАНЫ ДЖОНСА.

После закрытия сериала «Аколит» журналист Puck Мэтт Беллони провел свое мини-расследование на тему, как к Кеннеди относятся внутри Disney, и не смог получить однозначного ответа на этот счет – многие опрошенные заявили, что «она была выбором Джорджа», но большинство озадачены тем, что она продолжает оставаться во главе Lucasfilm.

Фото: кадр со съемок фильма ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ