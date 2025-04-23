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Кэтлин Кеннеди планирует покинуть Lucasfilm в августе

Автор: Илья Кувшинов

23 апреля 2025

Студия, в свою очередь, старательно опровергает информацию об этом

В Lucasfilm грядут перемены, как бы студия этого не отрицала – по информации журналиста Джеффа Снейдера, Кэтлин Кеннеди может покинуть должность президента уже в августе.

Стоит отметить, что Lucasfilm старательно пытается опровергать сообщения об этом, однако очевидно, что уход продюсера неизбежен. В феврале сама Кеннеди в попытке исправить ситуацию после большого материала о ней в Puck заявила, что действительно думает о смене должности, однако не планирует навсегда завязывать с кинематографом.

Напомним, что Кеннеди, много лет работавшая со Стивеном Спилбергом, получила должность президента Lucasfilm в 2012 году после того, как Джордж Лукас продал свою компанию Disney.

Пока неизвестно, кто может занять ее пост – в числе одного из потенциальных претендентов называется со-продюсер «Мандалорца» и «Асоки» Кэрри Бек.

Фото: кадр со съемок фильма ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ

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