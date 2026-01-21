Предпродажи уикенда: «Возвращение в Сайлент Хилл» обогнал «Анчартед», а «Левша» – «Волчка»

top banner
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим хоррор ВОЗВРАЩЕНИЕ В САЙЛЕНТ ХИЛЛ (VLG), приключенческий фильм ЛЕВША (AK),  мультфильм ФЛИБУБУ (NKI) и арт-релиз ВОСКРЕШЕНИЕ (UNID).

Фильм ужасов ВОЗВРАЩЕНИЕ В САЙЛЕНТ ХИЛЛ демонстрирует один из лучших предстартовых результатов для зарубежных релизов за последние четыре года. Предварительно освоив 13,6 млн рублей, новинка уступила экранизации видеоигры МОРТАЛ КОМБАТ (24,1 млн рублей, стартовые сборы – 475,4 млн), но зато обошла большинство других референсов, включая киноадаптацию другой видеоигры АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ (9,8 млн рублей, стартовые сборы – 330,1 млн), а также другие громкие зарубежные фильмы, такие как БАЛЕРИНА (4,6 млн рублей, стартовые сборы – 121,1 млн), ДОЛГАЯ ПРОГУЛКА (4,3 млн рублей, стартовые сборы – 102,7 млн), ДРАКУЛА (4,2 млн рублей, стартовые сборы – 102,9 млн), ВОРОН (3,9 млн рублей, стартовые сборы – 86,2 млн) и СОБИРАТЕЛЬ ДУШ (3,9 млн рублей, стартовые сборы – 121,5 млн).

Фильм   

Уровень предпродаж
(млн рублей)
МОРТАЛ КОМБАТ 24,126
ВОЗВРАЩЕНИЕ В САЙЛЕНТ ХИЛЛ 13,618
АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ 9,754
БАЛЕРИНА 4,608
ДОЛГАЯ ПРОГУЛКА 4,270
ДРАКУЛА 4,189
ВОРОН 3,942
СОБИРАТЕЛЬ ДУШ 3,909

Приключенческий фильм ЛЕВША предварительно освоил 3,4 млн рублей. Новинка уступила ретро-боевику КРАСНЫЙ ШЕЛК (5,7 млн рублей, стартовые сборы – 196,3 млн), но обогнала проекты ВОЛЧОК (2,8 млн рублей, стартовые сборы – 154,8 млн) и ЛИБЕРЕЯ: ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИЩАМИ (1,6 млн рублей, стартовые сборы – 72,4 млн).

Фильм   

Уровень предпродаж
(млн рублей)
КРАСНЫЙ ШЕЛК 5,672
ЛЕВША 3,378
ВОЛЧОК 2,842
ЛИБЕРЕЯ: ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИЩАМИ 1,645

Лента Би Ганя ВОСКРЕШЕНИЕ предварительно собрала 334,1 тысячи рублей. Новинка проиграла недавно вышедшему МЕТОДУ ИСКЛЮЧЕНИЯ (1,06 млн рублей, стартовые сборы – 12,5 млн) и триумфатору Канн ТРЕУГОЛЬНИК ПЕЧАЛИ (814,9 тысячи рублей, стартовые сборы – 15,1 млн без учета), но превзошла другой фильм Пака Чхан-ука РЕШЕНИЕ УЙТИ (297 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,2 млн). 

Фильм   

Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
МЕТОД ИСКЛЮЧЕНИЯ 1,064
ТРЕУГОЛЬНИК ПЕЧАЛИ 0,815
ВОСКРЕШЕНИЕ 0,334
РЕШЕНИЕ УЙТИ 0,297

Предварительные продажи мультфильма ФЛИБУБУ составили 60,2 тысячи рублей. Новинка превзошла аналоги ГОСТЬЯ ИЗ КОСМОСА (43,6 тысяч рублей рублей, стартовые сборы – 5,8 млн) и ТВОРЦЫ СНОВ (56 тысячи рублей, стартовые сборы – 15,5 млн). В то же время ФЛИБУБУ уступил мультфильмам ЗВЕРИНЫЙ РЕЙС (170,6 тысячи рублей, стартовые сборы – 16,9 млн) и БЕРНАРД: МИССИЯ МАРС (90,2 тысячи рублей, стартовые сборы – 15,9 млн), которые также выпускал дистрибьютор «Наше кино». 

Фильм   

Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
ЗВЕРИНЫЙ РЕЙС 170,6
БЕРНАРД: МИССИЯ МАРС 90,2
ФЛИБУБУ 60,2
ТВОРЦЫ СНОВ 56,0
ГОСТЬЯ ИЗ КОСМОСА 43,6

Фото: кадр из фильма ВОЗВРАЩЕНИЕ В САЙЛЕНТ ХИЛЛ

21.01.2026 Автор: Никита Никитин

