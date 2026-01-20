Заявление БК по поводу пиратских сборов в российском прокате

Редакция меняет принцип учета сборов в рамках так называемого предсеансового обслуживания

Уважаемые читатели!

Уже на протяжении более чем трех лет в отечественном прокате используется практика так называемого предсеансового обслуживания, когда под видом короткометражных фильмов, выпущенных без участия прокатчиков, скрываются показы голливудских релизов, правообладатели которых ушли из России в марте 2022 года.

В период с января 2023-го по январь 2026-го года редакция «Бюллетеня кинопрокатчика» каждый уикенд суммировала сборы короткометражных фильмов, представленных в системе ЕАИС, и в своих материалах обозначала эту сумму как кассу того или иного голливудского проекта, который пользовался наибольшим спросом в теневом прокате в конкретный уикенд. При этом с каждым днем на российском рынке теневым образом оказывалось все больше проектов уровня фильмов ЗВЕРОПОЛИС 2 или АВАТАР: ПЛАМЯ И ПЕПЕЛ, то есть собиравших по всему миру аудиторию, позволявшую в глобальном прокате достигать сборов более $1 млрд. Из-за этого становилось все более очевидным, что данный подход все меньше отражает реальную картину теневого проката и отечественного кинопроката в целом.

БК всегда был про точность и однозначность формулировок – цифры должны говорить сами за себя. В связи с этим мы меняем принцип учета теневых сборов. С этого уикенда аналитики БК будут каждый уикенд высчитывать разницу между валовым бокс-офисом по итогам уикенда в статистике ЕАИС и общей кассой фильмов, по которым у нас имеются подтвержденные данные от дистрибьюторов. Отныне эта сумма будет обозначаться как совокупная касса теневых проектов уикенда.

Редакция БК прекрасно понимает, что и этот подход не позволит на 100% точно оценивать кассу теневых релизов, однако он позволит чуть больше приблизиться к реальной кассе третьего АВАТАРА и других фильмов от крупных студий, которые выйдут в ближайшее время в неофициальный прокат. Подчеркнем, что данные сборов, предоставляемые нам дистрибьюторами, и система ЕАИС остаются единственно точными инструментами для мониторинга состояния кинопроката.

Спасибо, что остаетесь с нами!

Фото: кадр из фильма АВАТАР: ПЛАМЯ И ПЕПЕЛ