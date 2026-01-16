top banner

ТВ-3 подвел итоги смотрения на новогодних праздниках

Автор: БК

16 января 2026

По итогам периода с 1 по 11 января доля канала составила 3,9%

Новогодние праздники на ТВ-3 прошли под знаком уверенного роста – по итогам периода с 1 по 11 января доля канала составила 3,9%, став самым высоким показателем в праздничный период за последние шесть лет (Mediascope, Россия 0+, все 14-44, все 14-34).

Сетка была выстроена вокруг кинопоказа, и именно оно стало главным рейтинг-драйвером выходных дней.

«ТВ-3 показывал и показывает кино по выходным. Поэтому ставка на кино в праздничные стала логичным решением. Но если ранее мы делали акцент только на зарубежное кино, то теперь рады появлению в сетке отечественных хитов. Хочу сказать спасибо руководству холдинга ГПМ РТВ за то, что и у ТВ-3 появилась возможность показывать новые отечественные фильмы. В эти новогодние праздники гостей на канале ТВ-3 было больше, чем в предыдущие годы. Это радует», – заявила программный директор ТВ-3 Инга Кощавцева.

Самым успешным днем за все праздники стало 11 января – для канала составила 5,5%. Дополнительно высокие показатели показал проект ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ. ФИНАЛ – 8,0%, заняв лидерскую позицию в своем слоте.

Фото: промо фильма ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ. ФИНАЛ

