Международная касса: третий «Аватар» остается лидером в мировом прокате

Пока кинотеатры в США провели уикенд Дня Мартина Лютера Кинга в относительно «сонном» режиме, за рубежом ситуация оказалась совсем иной. В мировом прокате продолжает доминировать Disney.

Первую строчку по-прежнему занимает блокбастер АВАТАР: ПЛАМЯ И ПЕПЕЛ, заработавший $44,5 млн на 52 рынках. Падение сборов составило умеренные 33%. Тотал – $1,32 млрд, из которых на международные рынки приходится $955 млн. В Китае фильм занимает третью строчку, уступая ЗВЕРОПОЛИСУ 2, который возглавляет прокат, и локальному криминальному триллеру ОГНЕННЫЙ ВОРОН (его текущие сборы – $52,3 млн).

Триллер ГОРНИЧНАЯ на минувшем уикенде работал в 71 стране, где собрал $26,6 млн. Тотал вырос до $247,3 млн. В Великобритании падение сборов составило всего 17%, уикенд – около $3,9 млн, а суммарная касса достигла $30,4 млн.

Мультфильм ЗВЕРОПОЛИС 2 заполучил $24,3 млн с 52 территорий. Общий бокс-офис – $1,7 млрд. Сиквел по-прежнему лидирует в прокате Китая и Японии. Бокс-офис на уикенде снизился всего на 24%, при этом в ряде стран наблюдается рост: Новая Зеландия (+41%), Чехия (+13%), Швеция (+11%), Венгрия (+7%), Норвегия (+3%) и Испания (+2%).

Студия Sony сделала ставку на международный старт для фильма 28 ЛЕТ СПУСТЯ: ЧАСТЬ II. ХРАМ КОСТЕЙ. В США картина не смогла возглавить уикенд, но зато сумела стартовать с первого места в Великобритании с $4,6 млн и в Мексике с $1,5 млн. Суммарно дебют принес ХРАМУ КОСТЕЙ $31,2 млн, что дает ему четвертое место среди релизов мейджоров за уикенд. Из них $16,2 млн пришли из-за рубежа – фильм идет более чем на 10,1 тыс. экранов в 61 стране.

Комедия АНАКОНДА добавила к своим капиталам $4 млн с 63 рынков. Тотал увеличился до $122 млн.

Фото: кадр из фильма АВАТАР: ПЛАМЯ И ПЕПЕЛ

19.01.2026 Автор: Дмитрий Некрасов