Обзор изменений графика релизов на неделе 12–18 января 2026 года

Новый фильм Франсуа Озона, перевыпуск «Убойных каникул» и отечественные премьеры

На минувшей неделе «Атмосфера Кино» заявила два российских проекта – ДРАНИКИ (26 февраля) и КУКЛА (12 марта).

A-One Films выпустит в российский прокат новую картину Франсуа Озона ПОСТОРОННИЙ. Криминальная драма появится на экранах с 5 марта.

«НМГ Кинопрокат» поставил на 12 февраля отечественную драму ПЕРВАЯ. Главные роли в картине исполнили Олег Савостюк, Ирина Новиченко и Александра Флоринская.

«Вольга» перенесла дату выхода отечественной комедии МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКАМИ. Теперь проект со звездами стендапа Алисой Дударевой, Найкой Казиевой, Маргаритой Родиной и Екатериной Моргуновой дебютирует 9 июля.

Сразу пять новинок заявила «Кинологистика» – ДВА, ТРИ, ПРИЗРАК, ПРИДИ! (26 февраля), АСТРАЛ. ШКОЛА КОШМАРОВ (19 марта), ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ. НОВАЯ КРОВЬ (16 апреля), МОНАХИНЯ ИЗ БОРЛИ. ВОЗВРАЩЕНИЕ (30 апреля) и ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ. СЕУЛ (14 мая). Хоррор ВЕРНИ МЕНЯ ИЗ МЕРТВЫХ переместился с 22 января на 12 февраля. Мультфильм СУПЕР МИШКА И ЕГО КОМАНДА выйдет на неделю раньше запланированного, 19 февраля. В прокатную сетку также вернулся фильм ужасов ВОЗВРАЩЕНИЕ ГРЕМЛИНОВ, релиз которого теперь намечен на 2 апреля.

«Централ Партнершип» выпустит на экраны 5 февраля австралийский хоррор КИТ-УБИЙЦА.

«Экспонента Фильм» сдвинула китайский боевик ИП МАН. БИТВА КЛАНОВ с 26 февраля на 30 апреля.

World Pictures поставил на 5 марта мексиканский хоррор ИНФЕРНО. Ранее эту дату занимала картина THE HOLY BOY, которая теперь сдвинулась на 2 апреля. Комедия КАК СТАТЬ МИЛЛИАРДЕРОМ с Томом Блайтом ушла с 22 января на 9 апреля. Драма НЮРНБЕРГ с Расселом Кроу дебютирует на неделю позже запланированного, 19 марта. Триллер ГУРУ с Пьером Нинэ, в свою очередь, покинул эту дату и переместился на 26 марта.

22 января «СБ Фильм» выпустит в прокат документальный проект ВЫСОЦКИЙ. НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ…, приуроченный к дню рождения советского барда и актера. Компания также вернула в прокатный график два релиза – ОХОТНИКИ ЗА ДЕНЬГАМИ (5 марта) и НЕАПОЛЬ – НЬЮ-ЙОРК (2 апреля). Хоррор ИГРА СО СМЕРТЬЮ сдвинулся с 29 января на 5 февраля.

«Ракета Релизинг» перенесла российскую картину МОЙ ДРУГ с 9 апреля на 26 февраля.

Помимо этого, с 26 февраля на экраны вернется комедийный слэшер УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ. Главные роли в картине 2010 года исполнили Тайлер Лабин и Алан Тьюдик.

Фото: кадр из фильма ПОСТОРОННИЙ