Предварительная касса четверга: «Чебурашка» продолжает лидировать

Лучшей новинкой стал «Марти Великолепный»

Согласно предварительным данным, лидером четверга вновь стала семейная лента ЧЕБУРАШКА 2 (CР). Лидер «новогодней битвы» записал на свой счет около 31 млн рублей, и к концу уикенда пополнит свою копилку еще на 270-300 млн рублей. По данным ЕАИС, за четверг на фильм было продано в районе 74,4 тысяч билетов.



Лучшая новинка уикенда, американская картина МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ (AK) стартовала с четвертой строчки чарта. Драмеди с Тимоти Шаламе заработало в первый день проката чуть больше 9 млн рублей и по итогу недели может рассчитывать на кассу в районе 65-75 млн рублей. Посещаемость проекта составила в районе 15 тысяч зрителей.



Еще одной новинкой, попавшей в топ-10 официального проката, стал комедийный боевик УБОЙНАЯ СУББОТА (CP). Проект освоил около 2 млн рублей, что должно будет дать 13-15 млн рублей за четыре дня проката.



Фото: кадр из фильма МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ