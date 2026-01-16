top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Предварительная касса четверга: «Чебурашка» продолжает лидировать

Предварительная касса четверга: «Чебурашка» продолжает лидировать

Автор: Георгий Романов

16 января 2026

Лучшей новинкой стал «Марти Великолепный»

Согласно предварительным данным, лидером четверга вновь стала семейная лента ЧЕБУРАШКА 2 (CР). Лидер «новогодней битвы» записал на свой счет около 31 млн рублей, и к концу уикенда пополнит свою копилку еще на 270-300 млн рублей. По данным ЕАИС, за четверг на фильм было продано в районе 74,4 тысяч билетов.

Лучшая новинка уикенда, американская картина МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ (AK) стартовала с четвертой строчки чарта. Драмеди с Тимоти Шаламе заработало в первый день проката чуть больше 9 млн рублей и по итогу недели может рассчитывать на кассу в районе 65-75 млн рублей. Посещаемость проекта составила в районе 15 тысяч зрителей. 

Еще одной новинкой, попавшей в топ-10 официального проката, стал комедийный боевик УБОЙНАЯ СУББОТА (CP). Проект освоил около 2 млн рублей, что должно будет дать 13-15 млн рублей за четыре дня проката. 

Фото: кадр из фильма МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

«Простоквашино» заработало два миллиарда рублей в российском прокате
Подробнее
«Буратино» заработал два миллиарда рублей в российском прокате
Подробнее
«Чебурашка 2» заработал пять миллиардов рублей в российском прокате
Подробнее
Гильдия продюсеров США представила номинантов на свою премию
Подробнее
Объявлены лауреаты премии «Золотой глобус»
Подробнее
Первый канал вернулся в топ-3 самых популярных телеканалов России в 2025 году
Подробнее
Сергей Некрасов покидает кинопрокатную компанию «Вольга»
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 15-18 января
Подробнее
«Кинопоиск» подвел итоги смотрения в новогодние праздники
Подробнее
Максим Острый стал руководителем PR-отдела компании «Вольга»
Подробнее
Минкультуры подвело итоги «новогодней битвы»
Подробнее
Касса России: «Горничная» стала лучшей новинкой второго праздничного уикенда
Подробнее
В России разработаны программы для проверки контента на наличие нежелательных элементов
Подробнее
Премия «Большая цифра» открыла зрительское голосование
Подробнее
Названы самые популярные фильмы и сериалы у пиратов на новогодних праздниках
Подробнее
Международная касса: «Зверополис 2» стал самым кассовым голливудским мультфильмом за всю историю
Подробнее
«Невероятные приключения Шурика» посмотрело более 46 млн зрителей в новогодние праздники
Подробнее
«Невероятные приключения Шурика» возглавили новогодний топ онлайн-кинотеатра Premier
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 15–18 января
Подробнее
Касса России: «Чебурашка 2» возглавил первый уикенд года
Подробнее